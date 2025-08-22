Home
>
Cotidiano
>
Governo abre licitação para construir nova praça no Buda de Ibiraçu

Governo abre licitação para construir nova praça no Buda de Ibiraçu

Terreno foi doado pelos responsáveis pelo mosteiro à prefeitura, e projeto será executado em parceria com o Executivo estadual

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:40

Estrutura será construída atrás da estátua e tem o objetivo de fomentar o potencial turístico da região, atraindo mais turistas

O governo do Espírito Santo lançou a licitação para construir uma nova praça no entorno do Buda de Ibiraçu, na Região Norte. O valor estimado da obra é de R$ 7,1 milhões, e a empresa responsável por executar o projeto deve ser definida em setembro. 

Recomendado para você

Terreno foi doado pelos responsáveis pelo mosteiro à prefeitura, e projeto será executado em parceria com o Executivo estadual

Governo abre licitação para construir nova praça no Buda de Ibiraçu

Mãe de José denunciou em rede social que, horas após o parto, seu filho teria sofrido o ferimento após uma enfermeira colocar um algodão aquecido no pé do bebê para esquentá-lo

Bebê recém-nascido sofre grave queimadura no pé em hospital na Serra

Ação pretende imunizar cerca de 2 mil cães e oficializar um convênio com a prefeitura para manutenção de abrigo emergencial e ações de controle de epidemias

Governo do ES anuncia vacinação emergencial contra cinomose em Muqui

Como A Gazeta mostrou em abril, o projeto contempla a área localizada atrás do Buda, que foi cedida pelo mosteiro à prefeitura e onde será construída a nova Praça Torii, e não prevê novas intervenções na área em frente à estátua.

A iniciativa está sendo executada em parceria com a Prefeitura de Ibiraçu e prevê a requalificação completa da área atrás da estátua, com paisagismo, áreas de convivência, acessibilidade, iluminação e infraestrutura urbana adequada, buscando valorizar o potencial turístico, espiritual e cultural da região.

Como vai ficar área atrás do Buda de Ibiraçu após investimento de R$ 7 milhões
Como vai ficar área atrás do Buda de Ibiraçu após investimento de R$ 7 milhões Crédito: Sedurb

Buda foi inaugurado em 2021

A estátua do Buda Gigante do Mosteiro Zen Budista em Ibiraçu foi inaugurada em 29 de agosto de 2021.

A estrutura feita de ferro, aço e concreto pesa 350 toneladas e mede 35 metros de altura. É a segunda maior estátua de Buda do mundo, ficando atrás apenas do Buda de Leshan, na China, considerado patrimônio histórico pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

A obra da estátua foi finalizada em 2020, e a inauguração estava prevista para acontecer em junho do mesmo ano. Mas, devido ao atraso na obra e à pandemia de Covid-19, o mosteiro decidiu adiar o evento para abril de 2021. Após ser novamente adiada, a inauguração aconteceu em agosto daquele ano.

Em dezembro de 2020, a estátua recebeu um batismo espiritual, de acordo com os fundamentos do budismo. A cerimônia é chamada de “abertura dos olhos” e deu “alma” para o monumento.

Para visitação do Buda, não há limite de horário e não é cobrada taxa de entrada.

Construção do Buda de Ibiraçu

Construção do Buda na entrada do Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu por Ricardo medeiros
Com cerca de 38 metros - o que equivale a um prédio de 10 andares por Ricardo Medeiros
Construção do Budana entrada do Mosteiro Zen Budista em Ibiraçu por Ricardo Medeiros
A maior estátua de Buda sentado tem 42  metros e fica em Honk Kong, na China por Ricardo medeiros
Construção do Buda na entrada do Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu por Ricardo medeiros
A escultura será o maior buda do Ocidente por Ricardo medeiros
Para construir tudo isso,foi necessária uma equipe de quase 40 pessoas por Ricardo Medeiros
Construção do Buda na entrada do Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu por Ricardo medeiros
Construção do Buda na entrada do Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu por Ricardo medeiros
O peso será de 350 toneladas e os materiais utilizados foram aço,ferro e concreto por Ricardo medeiros
Construção do Buda, em Ibiraçu por Ricardo medeiros
Os visitantes vão poder admirar os 15 budinhas  sentados em meditação por Ricardo medeiros
Construção do Buda na entrada do Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu por Ricardo Medeiros
Construção do Buda na entrada do Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu por Ricardo Medeiros
 O Buda de Ibiraçu será o segundo maior do mundo por Ricardo Medeiros
Construção do Buda na entrada do Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu por Ricardo Medeiros
Construção do Buda na entrada do Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu por Ricardo Medeiros
Construção do Buda na entrada do Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu por Ricardo Medeiros
1 de 18
Construção do Buda na entrada do Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu por Ricardo medeiros

Leia mais

Imagem - Secretário preso: servidor em cargo de direção não pode advogar, diz OAB-ES

Secretário preso: servidor em cargo de direção não pode advogar, diz OAB-ES

Imagem - Novas estações do Aquaviário: parada para dois barcos, mas sem banheiro

Novas estações do Aquaviário: parada para dois barcos, mas sem banheiro

Imagem - Aquaviário: governo do ES abre licitação para construir duas novas estações

Aquaviário: governo do ES abre licitação para construir duas novas estações

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais