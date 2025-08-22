Custo de R$ 7,1 milhões

Governo abre licitação para construir nova praça no Buda de Ibiraçu

Terreno foi doado pelos responsáveis pelo mosteiro à prefeitura, e projeto será executado em parceria com o Executivo estadual

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:40

O governo do Espírito Santo lançou a licitação para construir uma nova praça no entorno do Buda de Ibiraçu, na Região Norte. O valor estimado da obra é de R$ 7,1 milhões, e a empresa responsável por executar o projeto deve ser definida em setembro.

Como A Gazeta mostrou em abril, o projeto contempla a área localizada atrás do Buda, que foi cedida pelo mosteiro à prefeitura e onde será construída a nova Praça Torii, e não prevê novas intervenções na área em frente à estátua.

A iniciativa está sendo executada em parceria com a Prefeitura de Ibiraçu e prevê a requalificação completa da área atrás da estátua, com paisagismo, áreas de convivência, acessibilidade, iluminação e infraestrutura urbana adequada, buscando valorizar o potencial turístico, espiritual e cultural da região.

Como vai ficar área atrás do Buda de Ibiraçu após investimento de R$ 7 milhões Crédito: Sedurb

Buda foi inaugurado em 2021

A estátua do Buda Gigante do Mosteiro Zen Budista em Ibiraçu foi inaugurada em 29 de agosto de 2021.

A estrutura feita de ferro, aço e concreto pesa 350 toneladas e mede 35 metros de altura. É a segunda maior estátua de Buda do mundo, ficando atrás apenas do Buda de Leshan, na China, considerado patrimônio histórico pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

A obra da estátua foi finalizada em 2020, e a inauguração estava prevista para acontecer em junho do mesmo ano. Mas, devido ao atraso na obra e à pandemia de Covid-19, o mosteiro decidiu adiar o evento para abril de 2021. Após ser novamente adiada, a inauguração aconteceu em agosto daquele ano.

Em dezembro de 2020, a estátua recebeu um batismo espiritual, de acordo com os fundamentos do budismo. A cerimônia é chamada de “abertura dos olhos” e deu “alma” para o monumento.

Para visitação do Buda, não há limite de horário e não é cobrada taxa de entrada.

Construção do Buda de Ibiraçu 1 de 18

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta