Vizinhos temem invasões a terreno de prédio que desabou em Vila Velha

Escombros do prédio que desabou em Cristóvão Colombo, Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

A técnica em enfermagem Jordana Avancini, de 27 anos, mora em frente ao prédio que desabou e diz que a rua ficou muito mais perigosa após a tragédia. “Nós, moradores, não estamos tendo sossego desde do dia em que o prédio desabou. Está ainda difícil por conta do desabamento e estamos tentando voltar à rotina e dormir em paz, mas está muito difícil”, relata.

O medo, segundo a moradora, decorre do fato de pessoas estarem invadido propriedades vizinhas para acessar o terreno onde estão os destroços e bens pessoais soterrados no desabamento. “Para terem acesso ao terreno vazio, pessoas acabam tendo acesso a outras residência e, como as casas estão sem os vidros por conta da explosão, os moradores têm que ficar na esquina vigiando para ninguém invadir”, conta Jordana.

“Ficam vasculhando e, infelizmente, entram em outro quintal, só que não conseguem furtar porque estamos de vigia. Eu entendo que a Guarda não pode ficar aqui parada e não consegue dar conta, mas acho que alguma coisa precisa ser feita”, questiona.

SUSPEITO DETIDO

Em nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que a Guarda Municipal foi acionada por uma mulher que mora próximo do local. Uma guarnição se dirigiu até a rua do imóvel onde ocorreu a explosão e encontrou um homem no lote. Todavia, como nada de ilícito foi notado, os agentes apenas o orientaram para que não retornasse ao local.

"Desde quarta-feira (27) foi feito um trabalho de apoio, com equipes da Prefeitura de Vila Velha, coordenadas pela Defesa Civil Municipal, de apoio à perícia e limpeza do terreno, com separação de bens e pertences da família. Desde que as equipes de resgate deixaram o local no dia seguinte ao incidente, a prefeitura montou uma barreira com tapumes, que eram retirados para o período de trabalho da perícia, mas recolocados ao final de cada dia. Estiveram empenhados Defesa Civil, Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria de Planejamento e Obras e Guarda Municipal, que garantiu a segurança no local. O serviço da perícia foi concluído às 16h de sexta-feira (29)", destacou a prefeitura, em nota.

Bombeiros trabalham no resgate dos sobreviventes do desabamento em Cristóvão Colombo Crédito: Vitor Jubini

RELEMBRE O DESABAMENTO

Um prédio de três andares desabou na Rua Antônio Roberto Feitosa, bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, no dia 21 de abril. Uma câmera de monitoramento na região flagrou o momento exato de uma grande explosão no imóvel antes de o prédio desabar, às 7h14.

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam no resgate desde o início da manhã do ocorrido até a madrugada de sexta-feira (22). Quatro pessoas estavam no imóvel que desabou e apenas Larissa Morassuti sobreviveu. Ela ficou um tempo na UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, depois foi para uma Unidade Semi-intensiva, e teve alta na última quarta-feira (27).

Na tragédia, morreram o pai, a irmã e a sobrinha da doceira: Eduardo Cardoso, 68 anos (pai); Camila Morassuti Cardoso, 36 anos (irmã); Sabrina Morassuti Lima, 15 anos (sobrinha de Larissa e filha de Camila).