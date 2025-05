Sábado (31) e dia 7 de junho

Vitória realiza dois mutirões com serviços gratuitos; confira o que será oferecido

No sábado (31), acontece o Dia de Ação Social Vitória, na Igreja Cristã Maranata, com apoio da Prefeitura de Vitória. Já na próxima semana, no dia (7) de junho, será realizado o Dia D do Cadastro Único, nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras)

Publicado em 29 de maio de 2025 às 11:42

Os serviços da administração pública contemplam diferentes áreas de atendimento e acontecerão nos dois próximos sábados Crédito: Leonardo Duarte/PMV

A cidade de Vitória promoverá dois importantes eventos voltados à cidadania e ao fortalecimento da rede de assistência social. Neste sábado (31), acontece o Dia de Ação Social Vitória, na Igreja Cristã Maranata, com apoio da Prefeitura de Vitória. Já na próxima semana, no dia 7 de junho, será realizado o Dia D do Cadastro Único, um mutirão de cadastramento e atualização do CadÚnico em todos os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município. >

Dia de Ação Social – 31 de maio

Com atendimento das 8h às 13h, o Dia de Ação Social Vitória contará com diversos serviços gratuitos oferecidos por secretarias da administração pública municipal e por instituições parceiras. As senhas para atendimento serão distribuídas a partir das 8h.>

Os moradores terão acesso a serviços como:>

-Atendimento ao consumidor com o Procon Vitória;>

>

-Balcão de empregos do SINE;>

-Programas QualificaVix e Futuro Brilhante;>

-Cabide Solidário;>

-Atividades lúdicas da Guarda Cidadã;>

-Programa Habitacional (esclarecimento de dúvidas e pré-cadastro);>

-Regularização Fundiária;>

-Vacinação humana e testes rápidos para ISTs;>

-Prevenção de saúde bucal;>

-Cadastro para castração animal;>

-Ações de educação ambiental.>

Também estarão presentes instituições como Caixa Econômica, EDP, Cesan, Sebrae, SMDET, ExtraBom e Uniasselvi, com atendimentos jurídicos, médicos, de inclusão digital, atividades pedagógicas e cortes de cabelo.>

O secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), Luciano Forrechi, ressaltou o papel da gestão municipal: “Apoiamos todas as ações que promovem melhorias na cidadania dos moradores de Vitória, pois elas estão alinhadas às políticas públicas da Semcid, que têm como objetivo oferecer oportunidades para quem mais precisa”.>

Serviço >

Evento: Dia de Ação Social Vitória>

Data: 31/05/2025>

Horário: das 8h às 13h>

Local: Av. Antônio Pinto de Aguiar, 124 – Mario Cypreste, Vitória – ES>

Dia D do Cadastro Único – 7 de junho

No sábado seguinte, dia 7 de junho, das 8h às 16h, a Secretaria de Assistência Social (Semas) de Vitória promove o Dia D do Cadastro Único, com um mutirão de cadastramento e atualização do CadÚnico. Os atendimentos serão realizados nos 12 Cras do município, além da Coordenação do Bolsa Família (CTRB) e do Centro de Convivência de Jardim Camburi.>

Durante as oito horas de atendimento ininterrupto, as equipes socioassistenciais estarão disponíveis para garantir que todas as famílias com pendências possam regularizar sua situação. Atualmente, um terço da população de Vitória está cadastrada no CadÚnico. Destas, 35.942 famílias estão com a situação em dia e 9.713 precisam atualizar seus dados.>

Para participar, é necessário apresentar documentos originais de todos os membros da família. Caso haja crianças, também é preciso levar declarações escolares. A documentação exigida inclui RG, CPF, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, comprovante de residência e, para crianças/adolescentes sem RG ou CPF, Certidão de Nascimento.>

Cremilda Astorga, gerente de Atenção à Família de Vitória, reforçou a importância da iniciativa: “É por meio das informações contidas no CadÚnico que as famílias em situação de vulnerabilidade acessam vários programas sociais. Por isso, os beneficiários devem manter os dados sempre em dia”. Ela alertou que cadastros desatualizados há mais de 24 meses estão sujeitos à suspensão ou cancelamento de benefícios.>

A secretária de Assistência Social, Soraya Manato, destacou que o mutirão foi planejado para garantir o acesso às políticas sociais: “Vamos fazer o Dia D para ampliar o acesso das famílias que não podem comparecer durante a semana”. Segundo Soraya, os trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social (Suas) estão capacitados para realizar atendimentos em diferentes espaços como Cras, Creas, Centro Pop, Centros de Convivência, Abrigos Institucionais, Hospedagem Noturna, Albergue do Migrante e a CTRB.>

Serviço >

Evento: Mutirão de cadastramento e atualização do CadÚnico – Dia D do Cadastro Único>

Data: 07/06/2025>

Horário: das 8h às 16h>

Locais: Todos os Cras de Vitória, Coordenação do Bolsa Família (CTRB) e Centro de Convivência de Jardim Camburi>

