‘Frankenstein’: ex-fuzileiro condenado por roubo será transferido ao ES

Erasmo Alves foi preso no Acre em abril deste ano e pediu para cumprir pena lá, mas Justiça autorizou transferência dele ao sistema prisional do Espírito Santo, estado onde foi condenado

Publicado em 29 de maio de 2025 às 09:14

Foragido do sistema prisional capixaba, o ex-fuzileiro Erasmo Sérgio Alves, de 52 anos, conhecido como “Frankstein”, foi preso no Acre. Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O ex-fuzileiro naval Erasmo Sérgio Alves, de 52 anos, conhecido como “Frankenstein”, condenado por roubo no Espírito Santo e preso em abril deste ano em Rio Branco, no Acre, vai ser transferido ao sistema prisional capixaba. A transferência dele foi autorizada pela Justiça acreana, conforme informações do g1 Acre.>

Após a prisão de Erasmo, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) iniciou tratativas com a administração prisional do Espírito Santo, mas aguardava autorização judicial, concedida no último dia 15 pelo juiz Marcos Souza, da Vara Estadual do Juiz das Garantias. Ainda conforme o g1 Acre, por segurança, a data da transferência não será divulgada. A defesa do ex-fuzileiro era contrária à decisão, alegando que ele construiu sua vida na capital do Acre.>

Prisão

Segundo o g1 Acre, a prisão só foi possível após a Polícia Civil do Espírito Santo fazer contato com a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) do Estado do Norte, informando que Eramos Alves estava escondido no Acre há anos. Ele residia em uma casa de luxo e se apresentava como empresário, se identificando como Gustavo Sérgio Alves.>

O homem é condenado a 60 anos de prisão por diversos crimes e chegou a cumprir parte dela, mas ainda falta 41 anos para finalizar a sentença determinada pela Justiça. A inteligência da polícia aponta que Erasmo era peça-chave no tráfico interestadual, inclusive transportando drogas para o Espírito Santo.>

Ao g1 Acre, a defesa do homem, a advogada Monique Pereira Volff, informou que seu cliente construiu uma vida em Rio Branco, e por isso não desejava ser transferido. Negou ainda que Erasmo estivesse foragido no Acre, mas sim cumprindo pena em regime aberto por crimes cometidos nos anos 1990. >

"O senhor Erasmo, construiu sua vida em Rio Branco, onde vive há anos de forma tranquila e vinculada à comunidade local. É verdade também que ele manifestou o desejo de cumprir qualquer obrigação legal restante no Acre, onde possui laços familiares e de amizade. Ressaltamos que ele não apresenta periculosidade e não integra nenhuma organização criminosa", informou a defesa ao g1 Acre. >

A prisão do ex-fuzileiro naval contou com a apoio de um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).>

Além de assalto a bancos, o acusado tem passagem pela polícia por homicídios, sequestros e tráfico de drogas. Conforme a polícia, ele chegou a ser condenado por roubar dinheiro de uma agência da Caixa Econômica Federal.>

'Frankstein' já foi considerado um dos dez presos mais perigosos da Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, tendo incitado rebeliões, ordenados incêndios a ônibus e treinado membros de facções criminosas no uso de armamento pesado, conforme a PC. capixaba.>

Em abril deste ano, o titular da Denarc do Espírito Santo, delegado Tarcísio Otoni, a polícia descobriu que ele seria um dos principais fornecedores de drogas para traficantes da Grande Vitória. >

*Com informações do g1 Acre. >

