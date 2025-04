Ex-fuzileiro foragido do ES condenado a 60 anos é preso no Acre

"Frankstein"

Foragido do sistema prisional capixaba desde 2017, o ex-fuzileiro Erasmo Sérgio Alves, de 52 anos, conhecido como “Frankstein'' foi preso no bairro Estação Experimental, em Rio Branco, Capital do Acre, na quarta-feira (9). O homem é condenado a 60 anos de prisão por diversos crimes e chegou a cumprir parte dela, mas ainda falta 41 anos para finalizar a sentença determinada pela Justiça.

Ele acabou encontrado após a Polícia Civil do Espírito Santo passar detalhes da residência e veículo usados por ele no Estado no Norte do país para a corporação acreana. Erasmo usava de identidade falsa para viver no Acre e se apresentava como empresário. O ex-integrante da Marinha do Brasil tentou sustentar a mentira durante a abordagem policial, mas a confissão aconteceu quando os agentes apresentaram provas contra ele.

Conforme a PC, ele é apontado como indivíduo de inteligência acima da média e com forte influência no meio criminoso. Ele é condenado por crimes como roubo, latrocínio, extorsão, homicídio e assalto a banco.

Foragido do sistema prisional capixaba, o ex-fuzileiro Erasmo Sérgio Alves, de 52 anos, conhecido como "Frankstein", foi preso no Acre.

'Frankstein' já foi considerado um dos dez presos mais perigosos da Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, tendo incitado rebeliões, ordenado incêndios a ônibus e treinado membros de facções criminosas no uso de armamento pesado, conforme a PC.

"Por essas razões, a custódia federal já foi prorrogada por decisão judicial, em razão da sua alta periculosidade. As investigações tiveram início há cerca de 60 dias, após a equipe da Denarc de Vila Velha receber informações de que o indivíduo seria um dos principais fornecedores de drogas para traficantes do município e da Grande Vitória.

No decorrer das diligências, foi possível identificar o foragido após ele ter se encontrado, no Estado do Rio de Janeiro, com um investigado por tráfico de drogas no Espírito Santo", contou a polícia.

Segundo o titular da Denarc, delegado Tarcísio Otoni, apesar de apreensões anteriores que indicavam sua atuação como fornecedor, não foi possível estabelecer uma ligação direta com o material ilícito.

“Com sua prisão, a Polícia Civil do Espírito Santo elimina um dos principais responsáveis pelo abastecimento de drogas na Grande Vitória e enfraquece ainda mais as estruturas do tráfico interestadual de entorpecentes”, concluiu o delegado.

