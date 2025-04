Lista de foragidos divulgada pela polícia no ES inclui homem morto

A família de um jovem de 19 anos foi surpreendida nesta quinta-feira (10) com uma divulgação da Polícia Civil sobre os integrantes de uma facção criminosa, com atuação em Vitória, e que estão foragidos. Ocorre que ele morreu há mais de um ano em um confronto com policiais militares no Morro do Macaco. Foi alvo de um tiro fatal na região do tórax.