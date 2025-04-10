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Operação Krampus

Polícia divulga quem são os integrantes da facção Terceiro Comando Puro em Vitória

Organização criminosa atua nas regiões de Itararé, Cruzamento, Conquista e Tabuazeiro, na Capital; de 19 integrantes do grupo denunciados, 14 estão presos

Publicado em 10 de Abril de 2025 às 18:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2025 às 18:48
14 foram presos durante as fases da operação Krampus
14 foram presos durante as fases da operação Krampus Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Polícia Civil divulgou a linha de organização da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) e detalhou como funciona a estrutura do grupo no Morro do Cruzamento, em Vitória. Entre liderança, gerentes e auxiliares, 18 homens foram denunciados, sendo que 14 deles já estão presos. Rulicley Florentino Firmiano da Silva (vulgo 3R), Enzo Pedrosa Faasen (vulgo Cadu), Jorge Otávio de Souza Silva, e Christian Augusto da Silva (vulgo Laranja) estão foragidos.
Todos, segundo as investigações, têm ligação com o tráfico de drogas e possuem vínculo com a organização, que atua principalmente na Capital.
A polícia chegou até esses nomes através da Operação Krampus, que iniciou no dia 19 de dezembro. No entanto, as investigações sobre a facção começaram no final de 2023, com a prisão de lideranças do TCP. A atuação da Polícia Civil aconteceu no território do tráfico da organização, nos bairros Morro do Cruzamento, Ilha de Santa Maria, Itararé e Morro do Macaco.
“No final de 2023, fizemos a prisão do Luan Gomes, na época líder do TCP, e com isso conseguimos avançar nas investigações que tínhamos da dominação do TCP e ver quais os bairros que precisavam de uma ação mais firme. Nós concluímos que o bairro Cruzamento era um bairro para essa autuação, principalmente por suas lideranças estarem portando fuzis”, explicou o coordenador do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), delegado Alan Moreno de Andrade.

19 integrantes de organização criminosa ligada ao TCP são denunciados pela Justiça

Durante as investigações, a polícia conseguiu recolher provas como fotos dos suspeitos exibindo armas no meio da rua e prints de conversas em que combinam pontos de monitoramento do tráfico e entrega de armamentos e munição.
A atuação da Polícia Civil capixaba chegou até o Rio de Janeiro, com uma operação integrada com as forças de segurança de lá. Investigadores do Estado conseguiram encontrar a casa de Bruno Gomes Faria, vulgo “Nono” — um dos irmãos “Vera” e principal liderança do TCP fora da cadeia — no Rio de Janeiro.
“O nosso foco nessa operação foi quebrar a cadeia de comando do TCP no bairro do Cruzamento, prendendo principalmente na sua liderança e gerência. Com a prisão dessas pessoas, a gente conseguiu frear o avanço do tráfico de drogas”, disse Alan Moreno de Andrade.
Os denunciados responderão pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, com agravantes previstos na legislação específica.
Área de atuação da Organização Criminosa (ORCRIM)
Área de atuação da Organização Criminosa (Orcrim) Crédito: Polícia Civil
Estão presos: 
  1. Luiz Cláudio Porfírio de Souza (vulgo Ceifador) – 25 anos
  2. Deivid Nogueira Machado Pirola (vulgo Baleado / NOG) – 22 anos
  3. Douglas Florentino Firmiano da Silva – 26 anos 
  4. Ricardo de Almeida Conceição (vulgo Negona) – 26 anos
  5. Riquelme Trindade dos Santos (vulgo Coyote) – 20 anos
  6. Evandro dos Santos Franklin (vulgo E.F Express) – 31 anos 
  7. Lucas Felipe Franco (vulgo Rajada) – 28 anos
  8. Maykon Araújo de Almeida (vulgo Neguim Favela) – 39 anos
  9. João Vitor Ferreira – 33 anos
  10. Lucas Gomes Matos (vulgo LC) – 21 anos
  11. Marcelo Júnior Nascimento Santos Pereira (vulgo Branquinho) – 21 anos
  12. Márcio de Oliveira da Cruz (vulgo Ferrugem) – 27 anos
  13. Filipe Florentino Paulino (vulgo Caio Castro) – 28 anos
  14. Wesley Tiago Silveira (vulgo Dino TCP) – 26 anos
Foragidos:
Os foragidos: Rulicley Florentino Firmiano da Silva (vulgo 3R), Enzo Pedrosa Faasen, Jorge Otávio de Souza Silva, hristian Augusto da Silva (vulgo Laranja), Uerick Pereira da Silva (vulgo WK3)
Os foragidos: Rulicley Florentino Firmiano da Silva (vulgo 3R), Enzo Pedrosa Faasen, Jorge Otávio de Souza Silva, Christian Augusto da Silva (vulgo Laranja), Uerick Pereira da Silva (vulgo WK3) Crédito: Divulgação | Polícia Civil
  1. Rulicley Florentino Firmiano da Silva (vulgo 3R) – 29 anos
  2. Enzo Pedrosa Faasen – 24 anos
  3. Jorge Otávio de Souza Silva – 23 anos
  4. Christian Augusto da Silva (vulgo Laranja) – 20 anos
Os "Irmãos Vera" são: ''Nono", que está foragido, Luan Gomes Faria, o Kamu, e Gabriel Gomes Faria, o Buti, que estão presos. Eles são conhecidos assim em referência ao nome da mãe deles. Os três chefiam a facção, que atua na Grande Vitória, mas tem sede nas regiões de Itararé, Cruzamento, Conquista e Tabuazeiro, na Capital. Kamu e Buti foram presos no final de 2023. 

Correção

11/04/2025 - 5:30
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) divulgou nesta quinta-feira (10) que o denunciado Uerick Pereira da Silva (vulgo WK3) estava foragido dentre os 19 denunciados na Operação Krampus. Contudo, após a divulgação, foi constatado que o mesmo foi morto em um confronto com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) no final de 2023. Paralelamente, foi solicitado ao juiz a extinção da punibilidade em razão da morte do agente. O texto foi corrigido.
* Com informações de João Brito, da TV Gazeta

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