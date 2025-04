Transporte público

Serra e Jardim Camburi ganham novas linhas de ônibus do Transcol

Duas delas começam a circular neste domingo (13) e outra no dia (20). Confira os itinerários e os horários das novas linhas

Três novas linhas de ônibus do Sistema Transcol foram criadas para atender os moradores da Serra e de Jardim Camburi, em Vitória. Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), duas delas começam a circular neste domingo (13) e outra no próximo domingo (20). Confira abaixo as novas linhas e as respectivas datas de operação.

Início no domingo (13)



871 (Planalto Serrano / T. Laranjeiras, via Bloco C / Campinho da Serra I)

547 (Jardim Camburi / T. Itaparica, via 3ª Ponte / T. Vila Velha)

Início no próximo domingo (20)



897 (T. Carapina / Jardim Limoeiro / via ES-010)

Funcionamento

Conforme divulgado pela Ceturb-ES, a linha 871 vai atender ao Bloco C do bairro Planalto Serrano e ao bairro Campinho da Serra I. A frota será de quatro veículos, realizando 34 viagens diárias nos dias úteis, com uma frequência de 22 minutos nos horários de pico e, de 30 minutos, fora dele. Aos sábados e domingos, 16 veículos vão realizar 16 viagens diárias, com intervalos de uma hora nos horários de pico e de 1h20, no entrepico.

Em Jardim Camburi, a linha 547 vai operar exclusivamente no período da tarde, no sentido Vila Velha, entre 16h25 até as 17h45, com sete partidas nesse período para melhorar o atendimento nesse trecho, que é realizado ainda pelas linhas 508, 510 e 560, linhas em que se constatou alta demanda de passageiros nesse horário.

Já a linha 897 terá viagens de hora em hora, com destino ao Terminal de Carapina. A empresa informou ainda que, com a criação da linha 871, em Planalto Serrano, será possível incrementar a frota da linha 880 (Planalto Serrano / T. Jacaraípe, via Vista da Serra) com mais um carro, uma vez que a linha 895 (Planalto Serrano / Serra, via Blocos B, C, A) será extinta por conta da sobreposição de itinerários.

“Para garantir o atendimento aos usuários que se deslocam para Serra Sede, será implementada a integração temporal no viaduto de Planalto Serrano com algumas linhas”, garantiu a Ceturb-ES.

Horários e itinerários das novas linhas

547 – JARDIM CAMBURI / T. ITAPARICA VIA 3ª PONTE / T. V. VELHA



HORÁRIOS: 16h25 / 16h45 / 17h05 / 17h15 / 17h25 / 17h35 / 17h45



ITINERÁRIO:

Av. Dante Michelini

Av. Saturnino de Britto

Av. Nossa Senhora dos Navegantes

Rua Cloves Machado

Av. João Batista parra

Terceira Ponte

Av. Luciano das Neves

Terminal Vila Velha

Rodovia do Sol

Rodovia Darly Santos

Terminal Itaparica



871 – PLANALTO SERRANO / T. LARANJEIRAS VIA BLOCO C / CAMPINHO DA SERRA I



HORÁRIOS:



Dias úteis (Saída Planalto Serrano) – 04h30 / 04h52 / 05h15 / 05h37 / 06h00 / 06h25 / 06h50 / 07h15 07h45 / 08h20 / 08h55 / 09h30 / 10h10 / 10h50 / 11h25 / 12h00 / 12h30 / 13h05 13h40 / 14h15 / 14h50 / 15h25 / 16h00 / 16h35 / 17h10 / 17h40 / 18h05 / 18h30 18h55 / 19h20 / 19h50 / 20h20 / 21h20 / 22h20;





Dias úteis (Saída Terminal Laranjeiras) – 05h15 / 05h40 / 06h05 / 06h30 07h00 / 07h35 / 08h10 / 08h45 / 09h25 / 10h05 / 10h40 / 11h15 / 11h45 / 12h15 12h50 / 13h25 / 14h00 / 14h35 / 15h10 / 15h45 / 16h20 / 16h50 / 17h15 / 17h40 18h05 / 18h30 / 18h55 / 19h20 / 19h55 / 20h30 / 21h05 / 21h40 / 22h25F / 23h15F;





Sábados - (Saída Planalto Serrano) – 04h45 / 05h45 / 06h45 / 07h45 / 08h50 10h10 / 11h30 / 12h50 / 14h00 / 15h00 / 16h00 / 17h00 / 18h00 / 19h00 / 20h20 21h40;





Sábados - (Saída Terminal Laranjeiras) – 05h55 / 07h00 / 08h10 / 09h30 / 10h50 12h10 / 13h20 / 14h20 / 15h20 / 16h20 / 17h20 / 18h20 / 19h25 / 20h40 / 22h00F 23h20F;





Domingos (Saída de Planalto Serrano) - 04h45 / 05h45 / 06h45 / 07h45 / 08h50 / 10h10 / 11h30 / 12h50 / 14h00 / 15h00 / 16h00 / 17h00 / 18h00 / 19h00 / 20h20 / 21h40;





Domingos (Saída do Terminal Laranjeiras) - 05h55 / 07h00 / 08h10 / 09h30 / 10h50 / 12h10 / 13h20 / 14h20 / 15h20 / 16h20 / 17h20 / 18h20 / 19h25 / 20h40 / 22h00F / 23h20F.





ITINERÁRIO COM SAÍDA DE PLANALTO SERRANO:

Av. Guarani

Rua Xingu

Rua Tupi

Av. Guarani

Av. Montanha

Rua Joana Darc

Rua Carapebus

Av. São Francisco

Av. Serrana

Av. São Geraldo

Av. Montanha

Av. Baixo Guandu

Rua Barcelona

Rua São Luís

Av. Vitória Régia

Viaduto Jorge Caçulo

Rodovia Governador

Mário Covas

Av. Eudes Scherrer de Souza

Rodovia Norte Sul

Terminal Laranjeiras

ITINERÁRIO COM SAÍDA DO TERMINAL DE LARANJEIRAS

Terminal Laranjeiras

Rodovia Norte Sul

Av. Eudes Scherrer de Souza

Rodovia Governador

Mário Covas

Av. Vitória Régia

Rua São Luís

Rua Barcelona

Av. Baixo Guand

Av. Montanha

Av. São Geraldo

Av. Serrana

Av. Planalto

Av. Cachoeiro

Av. Montanha

Av. Guarani

897 – T. CARAPINA / JARDIM LIMOEIRO, VIA RODOVIA ES-010:



HORÁRIOS:



Dias úteis (Saída do Terminal Carapina) 05h00P/ 05h30 / 06h30 / 07h30 / 08h40 / 10h00 / 11h20 / 12h40 / 14h00 / 15h30 / 17h00 / 18h20 / 19h40 / 21h00 / 22h30;



Sábados - (Saída do Terminal Carapina) 05h00P / 05h30 / 06h40 / 07h50 / 09h00 / 11h00 / 12h30 / 14h00 / 15h30 / 17h30 / 19h00 / 20h30 / 22h00;



Domingos (Saída do Terminal Carapina) 05h00P / 05h30 / 06h40 / 07h50 / 09h00 / 11h00 / 12h30 / 14h00 / 15h30 / 17h30 / 19h00 / 20h30 / 22h00.



ITINERÁRIO (CIRCULAR):

Terminal Carapina



Rodovia Norte Sul



Rua São Domingos



Rodovia ES 010



Rua Antônio Francisco Vecci



Rua Fernando Pessoa



Rua Belo Horizonte



Rua Colatina



Rua Belo Horizonte

Rodovia ES 010

Rua José Ronaldo Barbosa



Rua José Luiz Da Rocha



Rodovia ES 010



Rua Neucyr Lopes Vieira



Rodovia Norte Sul



Terminal Carapina



