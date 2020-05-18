Vitória decreta luto de três dias em homenagem aos mortos por coronavírus

Foto de arquivo mostra a sede da Prefeitura Municipal de Vitória. Bandeiras nacional, do Espírito Santo e da Capital terão que ser hasteadas a meio-mastro

De acordo com os dados divulgados, nas últimas 24 horas foram constatados 14 óbitos e 149 novos casos. O número de pacientes curados de Covid-19 também aumentou, são 2.622 pessoas que superaram o vírus. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,11% . Até o momento, já foram realizados 27.385 testes da doença em todo o Estado.