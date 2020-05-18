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Vitória decreta luto de três dias em homenagem aos mortos por coronavírus

O prefeito Luciano Rezende citou 'o profundo pesar pelos falecimentos ocorridos em decorrência do coronavírus e a desolação que se abate sobre cada uma das famílias'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 07:08

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 07:08

Data: 02/01/2020 - ES - Vitória - Sede da Prefeitura Municipal de Vitória - Editoria: Política - GZ
Foto de arquivo mostra a sede da Prefeitura Municipal de Vitória. Bandeiras nacional, do Espírito Santo e da Capital terão que ser hasteadas a meio-mastro Crédito: Carlos Alberto Silva
Com 56 mortos por coronavírus, o município de Vitória decretou luto de três dias em homenagem às vítimas da Covid-19. Em todo o Espírito Santo, 285 pessoas já morreram em decorrência da doença.
O decreto, assinado pelo prefeito Luciano Rezende, foi publicado nesta segunda-feira (18) no Diário Oficial de Vitória. O prefeito citou "o profundo pesar pelos falecimentos ocorridos em decorrência do coronavírus e a desolação que se abate sobre cada uma das famílias", determinando que as bandeiras nacional, do Espírito Santo e do município de Vitória sejam hasteadas a meio-mastro nas repartições subordinadas ao Poder Executivo Municipal.
Vitória é o terceiro município do Estado com mais casos da Covid-19. Até este domingo, foram 1.249 registros na Capital. Vila Velha lidera esse triste ranking, com 1.372 casos confirmados, seguido por Serra (1333).
Vitória decreta luto de 3 dias em homenagem aos mortos por coronavírus
O Espírito Santo registrou, até este domingo (17 de maio), 285 mortos e 6.744 casos confirmados de Covid-19 . Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
De acordo com os dados divulgados, nas últimas 24 horas foram constatados 14 óbitos e 149 novos casos. O número de pacientes curados de Covid-19 também aumentou, são 2.622 pessoas que superaram o vírus. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,11% . Até o momento, já foram realizados 27.385 testes da doença em todo o Estado.

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