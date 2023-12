Lei publicada

Vitória autoriza funcionamento do comércio aos domingos: o que muda?

A lei de número 10.018, aprovada pelo prefeito Lorenzo Pazolini, autoriza o funcionamento de estabelecimentos comerciais sem a necessidade de convenção coletiva e já está valendo

Lojas estão entre as atividades permitidas aos domingos em Vitória. (Ricardo Medeiros)

Um projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores de Vitória e sancionado pelo prefeito do município autoriza o funcionamento do comércio aos domingos na Capital sem a necessidade de convenção coletiva. A lei de número 10.018, agora com a aprovação de Lorenzo Pazolini, foi publicada nesta quarta-feira (27) no Diário Oficial do município e está valendo. Com a nova lei, o funcionamento do comércio passa a ser permitido, mas não há obrigação para atividade aos domingos.

A lei utiliza o termo "comércio em geral" e cita as seguintes atividades comerciais: estabelecimentos comerciais, lojas, supermercados, farmácias, shoppings, varejistas de peixe varejistas de carnes frescas e caça, varejistas de frutas e verduras, varejistas de aves e ovos, varejistas de produtos farmacêuticos, comércio de artigos regionais nas estâncias hidrominerais, comércio em portos, aeroportos, estradas, estações rodoviárias e ferroviárias, comércio em hotéis, comércio em geral atacadistas e distribuidores de produtos industrializados, revendedores de tratores, caminhões, automóveis e veículos similares comércio varejista em geral e demais empreendimentos similares.

Lei autoriza funcionamento do comércio aos domingos em Vitória. (Reprodução | Diário Oficial)

A lei foi proposta pelo vereador e presidente da Câmara de Vitória, delegado Leandro Piquet. Em um artigo de opinião escrito em A Gazeta no dia 14 de dezembro, o vereador defendeu que a mudança facilitaria a vida dos consumidores e que a aprovação da lei seria um "estímulo à economia local". Piquet garantiu que "a implementação desse projeto não negligencia os direitos dos trabalhadores".

Como era antes da lei?

Em novembro de 2018, um levantamento feito pelo G1 mostrou que Vitória era a única capital do Brasil onde os supermercados não funcionavam aos domingos. A proibição de funcionamento aconteceu em 2009, após um acordo entre trabalhadores e patrões. O acordo tinha validade até o ano de 2018.

Ainda em 2018, após o vencimento do acordo, uma nova convenção foi assinada, tornando facultativa a abertura do comércio em domingos e feriados - a exceção eram os dias 25 de dezembro, 1º de janeiro e 1º de maio.

Governo Lula publicou portaria, mas recuou

Agora todos os comércios em Vitória vão abrir aos domingos?

A aprovação da lei em Vitória permite que os comércios funcionem normalmente aos domingos - com exceção dos dias 25 de dezembro, 1º de janeiro e 1º de maio. A lei é uma permissão. Caso o dono ou dona do comércio não opte pelo funcionamento, há essa liberdade.

Com o texto publicado, os comerciantes agora não dependem mais da portaria do governo federal. Esta é a explicação do advogado trabalhista e professor de Direito Alberto Nemer. Nesta quarta-feira (27), após a publicação da lei, o especialista conversou com a reportagem de A Gazeta e ressaltou que a lei municipal garante a autorização para o funcionamento do comércio, independentemente da portaria federal.

"Com a lei nova, Vitória não depende mais da União para funcionamento do comércio em geral aos domingos. A exceção ocorre apenas caso haja uma convenção coletiva no sentido contrário. Neste caso, se respeita a convenção ou acordo coletivo. Se o governo federal resolver publicar novamente a portaria, Vitória não será afetada", afirmou à reportagem.

Trabalhador vai receber mais por trabalhar domingo?

Não! De acordo com Alberto Nemer, a publicação da lei permite o funcionamento do comércio aos domingos, autorizando, consequentemente, o trabalho dos funcionários. Não há um pagamento extra para que os funcionários estejam no trabalho aos domingos. Mas é necessário estar atento à quantidade de dias trabalhados: não é permitido sete dias seguidos de trabalho.

Exemplo: o atendente de caixa em um supermercado trabalha atualmente de segunda a sábado. Caso o patrão queira e o trabalhador concorde, pode alterar a escala dele para segunda a sexta e domingo, folgando no sábado. Independentemente dos dias trabalhados, nenhum funcionário pode atuar os sete dias da semana.

O funcionário não recebe a mais, além do salário que já é pago, mas recebe o domingo como um dia normal de trabalho. Salvo quando há acordos em convenções coletivas de cada categoria.

