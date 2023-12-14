Regulamentação do comércio aos domingos e feriados coloca Vitória no século 21

Como proponente do Projeto de Lei que regulamenta o funcionamento do comércio aos domingos em Vitória, sinto-me compelido a destacar a importância desta iniciativa para nossa cidade. Com a aprovação deste projeto, estamos não apenas atendendo a uma demanda crescente da população trabalhadora, mas também injetando vitalidade na economia local.

É indiscutível que os tempos mudaram, o mundo do trabalho vem sendo alterado significativamente a cada ano e isso é um dos reflexos das mudanças sociais e dos avanços tecnológicos de nosso tempo. A semana de trabalho já não se configura de segunda à sexta. As rotinas dos trabalhadores e suas necessidades de consumo não se limitam mais aos dias úteis. Como representante público, vejo como nossa responsabilidade adaptar as leis às realidades contemporâneas.

Além de facilitar a vida dos consumidores, esta nova regulamentação é um estímulo à economia local. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), feriados em dias úteis representam um prejuízo significativo ao varejo, chegando a R$ 2.46 bilhões. Os pequenos comércios, já fragilizados com as vendas online, são os puxadores desse número negativo com o fechamento aos domingos e feriados.

A regulamentação para a abertura do comércio aos domingos e feriados não apenas aumentará as vendas, mas também criará novas oportunidades de emprego. A flexibilização dos horários de funcionamento permite que os empresários atendam melhor às demandas dos consumidores, ao mesmo tempo em que gera mais postos de trabalho – um aspecto crucial em tempos de recuperação econômica.

É crucial, contudo, ressaltar que a implementação desse projeto não negligencia os direitos dos trabalhadores. A proposta foi elaborada com um olhar cuidadoso para garantir que os direitos trabalhistas, como o descanso semanal remunerado, sejam plenamente respeitados. O equilíbrio entre as necessidades dos trabalhadores, consumidores e empresários foi uma prioridade em todo o processo.