Regulamentação do comércio aos domingos e feriados coloca Vitória no século 21

Como proponente do Projeto de Lei que regulamenta o funcionamento do comércio aos domingos em Vitória, sinto-me compelido a destacar a importância desta iniciativa para nossa cidade. Com a aprovação deste projeto, estamos não apenas atendendo a uma demanda crescente da população trabalhadora, mas também injetando vitalidade na economia local.



É indiscutível que os tempos mudaram, o mundo do trabalho vem sendo alterado significativamente a cada ano e isso é um dos reflexos das mudanças sociais e dos avanços tecnológicos de nosso tempo. A semana de trabalho já não se configura de segunda à sexta. As rotinas dos trabalhadores e suas necessidades de consumo não se limitam mais aos dias úteis. Como representante público, vejo como nossa responsabilidade adaptar as leis às realidades contemporâneas.