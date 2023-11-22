Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Governo recua e suspende regra que dificulta trabalho em feriados
Mudança após pressão

Governo recua e suspende regra que dificulta trabalho em feriados

Medida foi suspensa até março de 2024, o que evita mudança no período de compras de fim de ano; decisão foi tomada após reação de empresários e do Congresso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 nov 2023 às 20:48

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 20:48

BRASÍLIA - O governo federal decidiu suspender até março de 2024 a validade da portaria que dificulta o trabalho em feriados, após reação da iniciativa privada e do Congresso. Até lá, o Executivo planeja alcançar um acordo com trabalhadores e empresas sobre o tema.
"Nesse período, haverá um grupo tripartite de negociação para a construção do acordo nacional, de preferência, de convenção nacional", afirmou o ministro Luiz Marinho em entrevista coletiva nesta quarta (22).
Comércio da Glória, Vila Velha
Comércio da Glória, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
A decisão foi anunciada após reunião com representantes patronais e dos trabalhadores. De acordo com a CNC (Confederação Nacional do Comércio), que vinha manifestando preocupação com a medida, foi possível sensibilizar o ministro e obter a concordância de sindicatos para mudar a portaria.
Ivo Dall´Acqua Júnior, diretor da CNC, afirmou que muitas atividades hoje ampliaram as horas de funcionamento e têm funcionado 24 horas para garantir o atendimento. "A negociação coletiva é o meio mais justo para harmonizar e contemplar interesses de trabalhadores, empregadores e da sociedade", afirmou por meio de nota.
Entidades sindicais informaram que se reuniram com o ministro e solicitaram a instalação imediata de uma Mesa Nacional de Negociação do Plano do Comércio e a suspensão por 90 dias da vigência da portaria.

Veja Também

Entenda novas regras que proíbem trabalho aos domingos e feriados

Domingos e feriados aumentam renda em até 20% no comércio do ES

A portaria do Ministério do Trabalho e Emprego publicada neste mês alterou outra de 2021 que liberava de forma permanente o trabalho em domingos e feriados para uma lista de setores, sem necessidade de negociação prévia com os trabalhadores. A medida afetaria em especial o comércio.
Nos últimos dias, deputados ligados ao comércio passaram a articular a derrubada afirmando haver preocupação com as vendas no país no fim de ano se a mudança na regra dos feriados começasse a valer nesse período.
Marinho afirmou que estranhou a maneira como o Congresso reagiu à portaria. Apesar das contestações, ele defendeu a legalidade da medida e disse que a iniciativa tomada no governo Bolsonaro, alvo da modificação tentada neste mês, é que feria a legislação.
"Eu confesso que estranhei muito a reação do Parlamento com isso, e a rapidez e agilidade. [Seria] tão bom essa agilidade para tantas coisas pertinentes pautadas no Congresso Nacional. Às vezes, a sociedade clama por agilidade e ela não vem muitas vezes", afirmou.
Segundo o deputado Luiz Gastão (PSD-CE), Marinho já havia concordado nos últimos dias em adiar os efeitos da portaria em dois ou três meses considerando os feriados de fim de ano.
"Ninguém é contra a negociação coletiva, mas você não pode ser surpreendido, principalmente no final do ano, às vésperas dos feriados, que é o período de maior venda, com uma portaria que poderá dificultar a abertura de segmentos sem negociação", disse Gastão.

Veja Também

Por que você deveria apoiar a autorização de trabalho aos domingos e feriados

Comércio aberto aos domingos e feriados veio para ficar

Segundo a regra apresentada pelo governo Lula na portaria 3.665, o trabalho nos feriados só poderá ocorrer se estiver previsto em convenção coletiva. A medida entrou em vigor a partir da publicação (em 14 de novembro, véspera da Proclamação da República).
Já a portaria 671, de 8 de novembro de 2021, do Ministério do Trabalho e Previdência, à época sob comando de Onyx Lorenzoni, liberava de forma irrestrita e permanente o trabalho em feriados e aos domingos para setores como o de supermercados, hipermercados e feiras livres, entre outros, somando mais de 70 categorias.
Na terça-feira (21), a Câmara aprovou a urgência de um PDL (projeto de decreto legislativo) para derrubar a portaria do governo Lula, em um revés para a administração petista.
A urgência garante tramitação mais rápida de uma matéria, uma vez que ela não precisará passar pela análise de comissões temáticas e é votada diretamente no plenário. Agora, os deputados precisam apreciar o mérito do texto.
Foram 301 votos a favor e 131 contrários. As federações PT-PV-PCdoB e PSOL-Rede orientaram contra a votação, assim como o governo. O bloco que reúne partidos como MDB, PSD, Republicanos e Podemos liberou a sua bancada.
Agora, foi estabelecida a criação de um grupo de trabalho tripartite nacional – com representação dos trabalhadores, empresários e governo – para rediscutir portaria. A primeira reunião está prevista para 29 de novembro, na sede da CNC (no Rio de Janeiro).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

governo federal Congresso Nacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados