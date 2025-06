Contraceptivo

Vila Velha vai ter mutirão para inserção de DIU; saiba como se inscrever

Programa de Planejamento Familiar está disponível em todas as Unidades de Saúde do município

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para um mutirão de colocação do dispositivo intrauterino (DIU), que acontecerá no próximo sábado (14), na Unidade de Saúde de Vila Batista. Serão oferecidas 60 vagas para mulheres com idade a partir de 14 anos. As interessadas devem se inscrever na unidade de saúde de referência correspondente à sua área de residência. No dia do procedimento, adolescentes menores de 18 anos deverão estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis legais. >