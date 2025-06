Ar polar: ES pode ter queda de temperatura entre 3°C e 5°C com onda de frio

Clima

Ar polar: ES pode ter queda de temperatura entre 3ºC e 5ºC com onda de frio

Temperaturas no ES podem cair até 5°C abaixo da média; onda de frio segue até sábado (14), com maior impacto durante as noites e madrugadas

Publicado em 11 de junho de 2025 às 08:31

Uma nova onda de frio deve atingir o Espírito Santo a partir desta quarta-feira (11) Crédito: Climatempo

Uma nova frente fria avança pelo oceano e deve provocar queda acentuada de temperatura em diversas regiões do país, inclusive no Espírito Santo, a partir desta quarta-feira (11). Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o estado capixaba pode registrar temperaturas entre 3°C e 5°C abaixo da média. >

Ainda segundo a Climatempo, esta nova onda de frio, de origem polar, deve se manter até a próximo sábado (14).>

O mapa (veja acima) ilustra as áreas mais afetadas pela onda de frio, que devem ter um impacto maior nas temperaturas noturnas. Tanto nas áreas em azul escuro, quanto em azul claro, a presença do ar frio de origem polar vai evitar que a temperatura suba muito durante a tarde, mesmo com a presença do sol forte em muitos locais.>

