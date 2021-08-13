Vila Velha abre mais de 15 mil doses da vacina contra a Covid-19 nesta sexta (13)

A Prefeitura de Vila Velha abre, nesta sexta-feira (13), 15.200 vagas para agendamento da vacina contra a Covid-19. O processo de agendamento ocorre em dois horários distintos: 15h e 16h. Para marcar o seu horário, basta acessar o site da prefeitura.
DIVISÃO DAS VAGAS:
- 6.840 vagas para a primeira dose;
- 8.360 vagas para a segunda dose.
DIVISÃO DOS HORÁRIOS:
- 15h: agendamento para caminhoneiros, gestantes e puérperas, pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer após 84 dias, da AstraZeneca após 70 dias e Coronavac há 28 dias;
- 16h: público geral com 25 anos ou mais que ainda não tomaram a primeira dose do imunizante.
Na cidade de Vila Velha, já foram mais de 387.215 doses administradas, sendo 275.803 da primeira dose e 111.512 da segunda.
AVISO AOS CAMINHONEIROS
Motoristas de transporte rodoviário de cargas (caminhoneiros) necessitam apresentar qualquer um dos seguintes documentos listados abaixo no momento de vacinação:
- Carteira de trabalho ou crachá funcional;
- Contracheque com documento de identidade;
- Carteira de sócio (a) da cooperativa de transporte de carga (categoria de motorista);
- Comprovante de inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC).
Detalhe que todos os comprovantes devem ser acompanhados da carteira de habilitação (para motorista categorias C ou E).
INFLUENZA
A Prefeitura de Vila Velha também segue com a campanha de imunização contra a gripe. Nesta sexta-feira (13), 5.760 vagas estarão disponíveis para agendamento da vacina. O cadastramento começa às 14h, e pode ser feito através do site da prefeitura.
Neste momento, a vacina contra a Influenza é prioritária para crianças com 6 meses e menores de 6 anos, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades. Apesar disso, a vacina também será disponibilizada para a população geral.