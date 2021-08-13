Vila Velha abre mais de 15 mil doses da vacina contra a Covid-19 nesta sexta (13)

Motoristas de transporte rodoviário de cargas (caminhoneiros) necessitam apresentar qualquer um dos seguintes documentos listados abaixo no momento de vacinação:

Detalhe que todos os comprovantes devem ser acompanhados da carteira de habilitação (para motorista categorias C ou E).

Neste momento, a vacina contra a Influenza é prioritária para crianças com 6 meses e menores de 6 anos, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades. Apesar disso, a vacina também será disponibilizada para a população geral.