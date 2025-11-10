Home
>
Cotidiano
>
Vila Natalina da Prainha tem vagas abertas para food trucks e artesãos

Vila Natalina da Prainha tem vagas abertas para food trucks e artesãos

Interessados têm até quarta-feira (12) para se inscrever no edital que seleciona empreendedores de Vila Velha nas áreas de gastronomia, economia solidária e artesanato

João Pimassoni

Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 20:00

Inscrições abertas para empreendedores participarem da Vila Natalina na Prainha, em Vila Velha
Vila Natalina vai ficar montada de 19 de novembro a 6 de janeiro, na Prainha Crédito: Adessandro Reis

Empreendedores têm até quarta-feira (12) para se inscrever em busca da oportunidade de participar da Vila Gourmet. O espaço gastronômico será uma das atrações da Vila Natalina, que ficará montada no Parque da Prainha, em Vila Velha, do próximo dia 19 até 6 de janeiro de 2026.

Recomendado para você

Interessados têm até quarta-feira (12) para se inscrever no edital que seleciona empreendedores de Vila Velha nas áreas de gastronomia, economia solidária e artesanato

Vila Natalina da Prainha tem vagas abertas para food trucks e artesãos

Na atualização desta segunda-feira (10), a Sesa informou um aumento nos números desde os primeiros relatos de afastamentos e internações

Santa Rita: 147 casos de infecção seguem em investigação no ES

Animal foi visto em praça no bairro Santa Cecília; secretário municipal de Meio Ambiente diz que não há riscos de ataques por parte do felino

Jaguatirica aparece em praça de Guaçuí, na Região do Caparaó do ES

Estão abertas 40 vagas, sendo 10 para empreendimentos da economia solidária, 20 para artesãos individuais e 10 para food trucks dos segmentos de frango frito, pastel, pizza, arrozes, cervejaria artesanal, gelato, sorvete e churros. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do formulário disponível (clique aqui).

Cada candidato pode se inscrever em apenas uma categoria. Inscrições duplicadas serão automaticamente desconsideradas e resultarão na desclassificação do participante.

Para validar a inscrição, é necessário preencher o formulário eletrônico e anexar documento de identificação com foto (RG ou CNH), CPF, CNPJ ou Carteira de Artesão (com número e foto), além de lista e fotos dos produtos que serão comercializados, acompanhadas de uma breve descrição das peças e das técnicas utilizadas.

A organização recomenda a apresentação de peças temáticas relacionadas ao Natal e à cultura local. O envio incompleto de informações ou documentos pode acarretar a invalidação da inscrição.

As inscrições serão analisadas por uma comissão técnica, que levará em conta originalidade, representatividade cultural e qualidade dos produtos. Apenas empreendedores de Vila Velha poderão participar.

Funcionamento dos estandes

Cada expositor terá 1,5 metro de espaço, devendo levar sua própria mesa expositora. O funcionamento da Vila Gourmet ocorrerá da seguinte forma:

  • Food trucks e cervejarias artesanais: terça a quinta e domingos, das 17h às 23h; sextas e sábados, das 17h à meia-noite.
  • Artesãos e empreendedores da economia solidária: abertura no dia 19 de novembro (quarta-feira), das 17h às 23h, e nos demais dias (quinta a domingo), no mesmo horário.

A lista provisória de selecionados será divulgada na próxima quinta-feira (13) e a definitiva, na sexta (14), no site da Prefeitura de Vila Velha.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Roberto Patrício Junior, a Vila Gourmet reforça a identidade cultural e gastronômica da cidade. “A gastronomia é uma das expressões culturais mais fortes de Vila Velha. A Vila Gourmet cria oportunidades para nossos empreendedores mostrarem seu talento e conectarem o público com os sabores e saberes da cidade”, afirmou.

Serviço

  • Seleção de Empreendedores — Vila Gourmet 2025
  • Inscrições: segunda (10) a quarta-feira (12)
  • Link: https://forms.gle/NCBB8VdidCFu28Kf7
  • Funcionamento da Vila Gourmet: 19 de novembro de 2025 a 6 de janeiro de 2026
  • Horário: Terça a domingo, das 17h às 23h (sexta e sábado até meia-noite)
  • Categorias: Gastronomia (food trucks), artesanato individual e economia popular solidária

Leia mais

Imagem - Black Friday e Natal: comércio vai abrir 2,8 mil vagas temporárias no ES

Black Friday e Natal: comércio vai abrir 2,8 mil vagas temporárias no ES

Imagem - Tem até castelo: as novidades e atrações da Vila Natalina de Vila Velha

Tem até castelo: as novidades e atrações da Vila Natalina de Vila Velha

Imagem - Restaurante que resgata a história de Vila Velha ganha prêmio nacional

Restaurante que resgata a história de Vila Velha ganha prêmio nacional

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais