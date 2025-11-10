Saiba como se inscrever

Vila Natalina da Prainha tem vagas abertas para food trucks e artesãos

Interessados têm até quarta-feira (12) para se inscrever no edital que seleciona empreendedores de Vila Velha nas áreas de gastronomia, economia solidária e artesanato

João Pimassoni Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 20:00

Vila Natalina vai ficar montada de 19 de novembro a 6 de janeiro, na Prainha Crédito: Adessandro Reis

Empreendedores têm até quarta-feira (12) para se inscrever em busca da oportunidade de participar da Vila Gourmet. O espaço gastronômico será uma das atrações da Vila Natalina, que ficará montada no Parque da Prainha, em Vila Velha, do próximo dia 19 até 6 de janeiro de 2026.

Estão abertas 40 vagas, sendo 10 para empreendimentos da economia solidária, 20 para artesãos individuais e 10 para food trucks dos segmentos de frango frito, pastel, pizza, arrozes, cervejaria artesanal, gelato, sorvete e churros. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do formulário disponível (clique aqui).

Cada candidato pode se inscrever em apenas uma categoria. Inscrições duplicadas serão automaticamente desconsideradas e resultarão na desclassificação do participante.

Para validar a inscrição, é necessário preencher o formulário eletrônico e anexar documento de identificação com foto (RG ou CNH), CPF, CNPJ ou Carteira de Artesão (com número e foto), além de lista e fotos dos produtos que serão comercializados, acompanhadas de uma breve descrição das peças e das técnicas utilizadas.

A organização recomenda a apresentação de peças temáticas relacionadas ao Natal e à cultura local. O envio incompleto de informações ou documentos pode acarretar a invalidação da inscrição.

As inscrições serão analisadas por uma comissão técnica, que levará em conta originalidade, representatividade cultural e qualidade dos produtos. Apenas empreendedores de Vila Velha poderão participar.

Funcionamento dos estandes

Cada expositor terá 1,5 metro de espaço, devendo levar sua própria mesa expositora. O funcionamento da Vila Gourmet ocorrerá da seguinte forma:

Food trucks e cervejarias artesanais: terça a quinta e domingos, das 17h às 23h; sextas e sábados, das 17h à meia-noite.

terça a quinta e domingos, das 17h às 23h; sextas e sábados, das 17h à meia-noite. Artesãos e empreendedores da economia solidária: abertura no dia 19 de novembro (quarta-feira), das 17h às 23h, e nos demais dias (quinta a domingo), no mesmo horário.

A lista provisória de selecionados será divulgada na próxima quinta-feira (13) e a definitiva, na sexta (14), no site da Prefeitura de Vila Velha.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Roberto Patrício Junior, a Vila Gourmet reforça a identidade cultural e gastronômica da cidade. “A gastronomia é uma das expressões culturais mais fortes de Vila Velha. A Vila Gourmet cria oportunidades para nossos empreendedores mostrarem seu talento e conectarem o público com os sabores e saberes da cidade”, afirmou.

Serviço

Seleção de Empreendedores — Vila Gourmet 2025



Inscrições: segunda (10) a quarta-feira (12)



segunda (10) a quarta-feira (12) Link: https://forms.gle/NCBB8VdidCFu28Kf7



https://forms.gle/NCBB8VdidCFu28Kf7 Funcionamento da Vila Gourmet: 19 de novembro de 2025 a 6 de janeiro de 2026



19 de novembro de 2025 a 6 de janeiro de 2026 Horário: Terça a domingo, das 17h às 23h (sexta e sábado até meia-noite)



Terça a domingo, das 17h às 23h (sexta e sábado até meia-noite) Categorias: Gastronomia (food trucks), artesanato individual e economia popular solidária



