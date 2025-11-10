Vila Natalina da Prainha tem vagas abertas para food trucks e artesãos

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 20:00
Empreendedores têm até quarta-feira (12) para se inscrever em busca da oportunidade de participar da Vila Gourmet. O espaço gastronômico será uma das atrações da Vila Natalina, que ficará montada no Parque da Prainha, em Vila Velha, do próximo dia 19 até 6 de janeiro de 2026.
Estão abertas 40 vagas, sendo 10 para empreendimentos da economia solidária, 20 para artesãos individuais e 10 para food trucks dos segmentos de frango frito, pastel, pizza, arrozes, cervejaria artesanal, gelato, sorvete e churros. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do formulário disponível (clique aqui).
Cada candidato pode se inscrever em apenas uma categoria. Inscrições duplicadas serão automaticamente desconsideradas e resultarão na desclassificação do participante.
Para validar a inscrição, é necessário preencher o formulário eletrônico e anexar documento de identificação com foto (RG ou CNH), CPF, CNPJ ou Carteira de Artesão (com número e foto), além de lista e fotos dos produtos que serão comercializados, acompanhadas de uma breve descrição das peças e das técnicas utilizadas.
A organização recomenda a apresentação de peças temáticas relacionadas ao Natal e à cultura local. O envio incompleto de informações ou documentos pode acarretar a invalidação da inscrição.
As inscrições serão analisadas por uma comissão técnica, que levará em conta originalidade, representatividade cultural e qualidade dos produtos. Apenas empreendedores de Vila Velha poderão participar.
Cada expositor terá 1,5 metro de espaço, devendo levar sua própria mesa expositora. O funcionamento da Vila Gourmet ocorrerá da seguinte forma:
A lista provisória de selecionados será divulgada na próxima quinta-feira (13) e a definitiva, na sexta (14), no site da Prefeitura de Vila Velha.
Segundo o secretário municipal de Cultura, Roberto Patrício Junior, a Vila Gourmet reforça a identidade cultural e gastronômica da cidade. “A gastronomia é uma das expressões culturais mais fortes de Vila Velha. A Vila Gourmet cria oportunidades para nossos empreendedores mostrarem seu talento e conectarem o público com os sabores e saberes da cidade”, afirmou.
