'Vigiei se meu marido respirava', diz moradora do ES que ficou sem luz por horas

Polyana Magnago, moradora de Cachoeiro que ficou sem luz por 19 horas Crédito: Carlos Barros

"Foi horrível. Eu tive que ficar vigiando, porque ele dorme e perde a respiração. Sem o aparelho é um perigo" Polyana Magnago - Autônoma

O casal vive no bairro Campo Leopoldina, uma das localidades que ficaram sem luz após as fortes chuvas. Em entrevista à repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, Polyana relatou que a energia caiu às 18h, e só voltou nesta sexta (2), por volta de 13h40. “É uma falta de respeito. A gente paga a conta em dia e precisa passar por isso”, apontou.

Atendimentos

Questionada sobre os problemas de falta de energia no município, a EDP informou que equipes seguem mobilizadas para o atendimento das ocorrências, a fim de restabelecer o fornecimento o mais breve possível.