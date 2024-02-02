'Vigiei se meu marido respirava', diz moradora do ES que ficou sem luz por horas

Polyana Magnago, moradora de Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo, não conseguiu dormir após o temporal que atingiu a cidade nessa quinta-feira (1). O marido dela, Raul Louzada Ribeiro, de 41 anos, utiliza um aparelho para tratar a apneia do sono – doença que causa a perda repentina da respiração –, mas não pôde utilizar o aparelho porque ficou sem energia por 19 horas.
"Foi horrível. Eu tive que ficar vigiando, porque ele dorme e perde a respiração. Sem o aparelho é um perigo"
O casal vive no bairro Campo Leopoldina, uma das localidades que ficaram sem luz após as fortes chuvas. Em entrevista à repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, Polyana relatou que a energia caiu às 18h, e só voltou nesta sexta (2), por volta de 13h40. “É uma falta de respeito. A gente paga a conta em dia e precisa passar por isso”, apontou.
Atendimentos
Questionada sobre os problemas de falta de energia no município, a EDP informou que equipes seguem mobilizadas para o atendimento das ocorrências, a fim de restabelecer o fornecimento o mais breve possível.
“A concessionária esclarece que as chuvas acompanhadas de fortes ventos e de intensas descargas atmosféricas elevam o volume de atendimentos. Entre as ocorrências estão, principalmente, queda de galhos, árvores, e lançamento de objetos sobre as redes elétricas, que demandam maior tempo de reparo por conta da complexidade e elevam de forma expressiva o nível de criticidade da operação do sistema elétrico”, pontuou, em nota.