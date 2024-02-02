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Após temporal

'Vigiei se meu marido respirava', diz moradora do ES que ficou sem luz por horas

Raul Louzada Ribeiro, de 42 anos, utiliza um aparelho para a apneia do sono, que não pôde ser utilizado devido à falta de energia; EDP garante que serviços serão normalizados

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 19:27

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

02 fev 2024 às 19:27
moradora de Cachoeiro que ficou sem luz por 19 horas
Polyana Magnago, moradora de Cachoeiro que ficou sem luz por 19 horas Crédito: Carlos Barros
Polyana Magnago, moradora de Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo, não conseguiu dormir após o temporal que atingiu a cidade nessa quinta-feira (1). O marido dela, Raul Louzada Ribeiro, de 41 anos, utiliza um aparelho para tratar a apneia do sono – doença que causa a perda repentina da respiração –, mas não pôde utilizar o aparelho porque ficou sem energia por 19 horas.
"Foi horrível. Eu tive que ficar vigiando, porque ele dorme e perde a respiração. Sem o aparelho é um perigo"
Polyana Magnago - Autônoma
O casal vive no bairro Campo Leopoldina, uma das localidades que ficaram sem luz após as fortes chuvas. Em entrevista à repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, Polyana relatou que a energia caiu às 18h, e só voltou nesta sexta (2), por volta de 13h40. “É uma falta de respeito. A gente paga a conta em dia e precisa passar por isso”, apontou.

Atendimentos

Questionada sobre os problemas de falta de energia no município, a EDP informou que equipes seguem mobilizadas para o atendimento das ocorrências, a fim de restabelecer o fornecimento o mais breve possível.
“A concessionária esclarece que as chuvas acompanhadas de fortes ventos e de intensas descargas atmosféricas elevam o volume de atendimentos. Entre as ocorrências estão, principalmente, queda de galhos, árvores, e lançamento de objetos sobre as redes elétricas, que demandam maior tempo de reparo por conta da complexidade e elevam de forma expressiva o nível de criticidade da operação do sistema elétrico”, pontuou, em nota. 

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