Vídeo: incêndio atinge madeireira na BR 101, na Serra

Incêndio continuou na manhã desta quarta na Serra Crédito: Incêndio na Serra

V Gazeta, um funcionário estava no local no momento do incêndio, mas não há informações sobre o estado de saúde dele. Um incêndio atingiu uma madeireira que fica localizada às margens da BR 101 , na altura do bairro Carapina, na Serra . O fogo começou por volta das 22h15 desta terça-feira (3), conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiros nas redes sociais. Equipes da corporação combateram as chamas durante toda a madrugada e controlaram o incêndio na Rondônia Madeiras na manhã desta quarta (4). Segundo a reportagem da T, um funcionário estava no local no momento do incêndio, mas não há informações sobre o estado de saúde dele.

Por volta das 9h desta quarta-feira (4) os bombeiros concluíram o trabalho de combate ao fogo e controlaram o incêndio. O Corpo de Bombeiros informou que oito viaturas e mais de 20 militares foram empenhados na ação.

De acordo com o tenente Daniel, do Corpo de Bombeiros, a maior dificuldade se dá pelo madeirame, material em que fogo predominou. Segundo ele, a dificuldade da água penetrar este tipo de produto prolonga o trabalho das equipes.

Bombeiros continuam fazendo trabalho de combate ao incêndio em madeireira na Serra na manhã desta quarta-feira (4) Crédito: Reprodução / TV Gazeta

"A dificuldade maior se dá pela configuração dos materiais, são materiais sólidos inflamáveis, basicamente madeirame. Eles atingem um alto ponto de ignição. Ocorre também que a água acaba não penetrando adequadamente nesses materiais devido a essa configuração. São materiais que permanecem bastante unidos, basicamente o madeirame particulado, cortado em lâminas e unidos. E aí a gente encontra a dificuldade da água ir penetrando nesses materiais para a gente efetuar a extinção de forma mais rápida", explicou.

Além disso, o tenente afirmou que, pela dimensão do incêndio e dificuldade de controlar as chamas, as equipes foram se revezando para evitar que algum bombeiro precisasse de atendimento e afetasse o trabalho de combate. A causa do incêndio ainda não foi determinada e só será após a realização de laudo pericial.

Incêndio atinge madeireira às margens da BR 101, na Serra Crédito: Renato Alexander

"A causa do sinistro nós não temos ainda. Ela será estudada através de um laudo pericial. Haverá um estudo pericial nesse local e, aí sim, teremos informações”, completou o tenente.

Your browser does not support the video tag.

Renato Alexander, que é morador do bairro Valparaíso, também na Serra, se assustou com a altura das chamas. Ele contou que seu prédio fica próximo à BR 101 e que ele pode ouvir barulho de várias sirenes. "Eu moro em Valparaíso e percebi esse incêndio tem uns 20 minutos, além de sirenes de carros de Bombeiros. As chamas estão bem altas e tem muitos carros de Bombeiros passando", disse na noite desta terça (3).

ATUALIZAÇÃO - 04/08 às 09h05min | Carapina/Serra – Equipe realizando combate do incêndio que está controlado, muito material combustível, no local haviam pilhas de madeiras. O galpão colapsou. Carros pipas da Defesa Civil e da Cesan dando apoio.#193ES

https://t.co/THKPzHi5ES — Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (@bombeirosES) August 4, 2021

O incêndio também foi percebido em Vitória, dada a altura das chamas. Lucas Fasolo mora em Mata da Praia e conseguiu registrar o fogo. "Eu estou em casa, na Mata da Praia e, mesmo assim, estou vendo um mega incêndio", acrescentou na ocasião.

Your browser does not support the video tag.