Vídeo: incêndio atinge madeireira na BR 101, na Serra

Um incêndio atingiu uma madeireira que fica localizada às margens da BR 101, na altura do bairro Carapina, na Serra. O fogo começou por volta das 22h15 desta terça-feira (3), conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiros nas redes sociais. Equipes da corporação combateram as chamas durante toda a madrugada e controlaram o incêndio na Rondônia Madeiras na manhã desta quarta (4). Segundo a reportagem da TV Gazeta, um funcionário estava no local no momento do incêndio, mas não há informações sobre o estado de saúde dele.
Por volta das 9h desta quarta-feira (4) os bombeiros concluíram o trabalho de combate ao fogo e controlaram o incêndio. O Corpo de Bombeiros informou que oito viaturas e mais de 20 militares foram empenhados na ação.
De acordo com o tenente Daniel, do Corpo de Bombeiros, a maior dificuldade se dá pelo madeirame, material em que fogo predominou. Segundo ele, a dificuldade da água penetrar este tipo de produto prolonga o trabalho das equipes.
"A dificuldade maior se dá pela configuração dos materiais, são materiais sólidos inflamáveis, basicamente madeirame. Eles atingem um alto ponto de ignição. Ocorre também que a água acaba não penetrando adequadamente nesses materiais devido a essa configuração. São materiais que permanecem bastante unidos, basicamente o madeirame particulado, cortado em lâminas e unidos. E aí a gente encontra a dificuldade da água ir penetrando nesses materiais para a gente efetuar a extinção de forma mais rápida", explicou.
Além disso, o tenente afirmou que, pela dimensão do incêndio e dificuldade de controlar as chamas, as equipes foram se revezando para evitar que algum bombeiro precisasse de atendimento e afetasse o trabalho de combate. A causa do incêndio ainda não foi determinada e só será após a realização de laudo pericial.
"A causa do sinistro nós não temos ainda. Ela será estudada através de um laudo pericial. Haverá um estudo pericial nesse local e, aí sim, teremos informações”, completou o tenente.
Renato Alexander, que é morador do bairro Valparaíso, também na Serra, se assustou com a altura das chamas. Ele contou que seu prédio fica próximo à BR 101 e que ele pode ouvir barulho de várias sirenes. "Eu moro em Valparaíso e percebi esse incêndio tem uns 20 minutos, além de sirenes de carros de Bombeiros. As chamas estão bem altas e tem muitos carros de Bombeiros passando", disse na noite desta terça (3).
O incêndio também foi percebido em Vitória, dada a altura das chamas. Lucas Fasolo mora em Mata da Praia e conseguiu registrar o fogo. "Eu estou em casa, na Mata da Praia e, mesmo assim, estou vendo um mega incêndio", acrescentou na ocasião.
Atualização
04/08/2021 - 10:18
O incêndio foi controlado por volta das 9h desta quarta, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O texto foi atualizado.