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Água parada

Dono de imóvel com piscina abandonada é notificado em Vitória

Após denúncia, uma equipe da Secretaria de Saúde de Vitória esteve no local e possíveis focos de mosquitos (não do aedes aegypt, transmissor da dengue)

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 16:18

Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

03 ago 2021 às 16:18
Piscina, em Bento Ferreira, com água parada em local abandonado
Piscina com água parada em imóvel no bairro Bento Ferreira, em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma piscina abandonada, localizada na Avenida Carlos Moreira Lima, nº 500, chamou a atenção de moradores do bairro Bento Ferreira, em Vitória, que denunciaram o local. Uma empresa que oferecia serviços de aula de natação, hidroginástica, entre outras atividades aquáticas, está sem funcionar na área e a piscina foi deixada cheia de água, apresentado um tom verde-escuro, como se estivesse suja. A prefeitura informou que, após denúncia, esteve no local e notificou o dono do imóvel.
O proprietário deixou água parada no local e moradores denunciaram o fato temendo que o local se torne um foco de proliferação do mosquito-da-dengue. Segundo relatou uma vizinha, que preferiu não se identificar, o local está com as atividades paralisadas devido à pandemia.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) informou que uma equipe do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA) esteve no local nesta segunda-feira (2). Segundo a pasta, nenhum vestígio do mosquito aedes aegypti foi encontrado. No entanto, a equipe identificou possíveis focos de mosquitos, que foram tratados com larvicida biológico. A situação rendeu uma notificação ao proprietário, que terá de limpar o local nos próximos dias.
A Semus ainda explicou sobre a situação da piscina: "Apesar do tamanho e da quantidade de água que podem comportar, esses locais raramente contém larvas de Aedes Aegypti, uma vez que o mosquito prefere criadouros menores, protegidos da luz solar e do vento. Além disso, o cloro, normalmente usado para tratar piscinas, mata larvas e ovos dos mosquitos."
Em caso de novas denúncias relacionadas à saúde, a secretaria disponibiliza o telefone 156, onde será possível falar diretamente com a pasta.

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