Coronavírus: ES chega a 11.926 mortes e registra mais de 544 mil casos

O Espírito Santo contabiliza 11.926 mortes e 544.254 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 14 óbitos e 556 infecções, segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta terça-feira (3).
Na lista de cidades, a Serra é a que apresenta mais pessoas infectadas: 68.766. Na sequência aparece Vila Velha (67.660), seguida por Vitória (57.536) e Cariacica (41.775). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (27.435), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 9.026 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.363 casos. Em terceiro aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.051 infectados pela doença.
Até o final da tarde desta terça-feira (3), mais de 1,82 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 522.222, com um acréscimo de 569 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 2,2% no Espírito Santo.
VACINAÇÃO
No Painel de Vacinação consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 2.006.680 no Estado. Desses, 771.787 também já receberam a segunda dose. Além deles, há 101.118 pessoas que receberam o imunizante da Janssen, que é de dose única.