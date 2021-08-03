Coronavírus: ES chega a 11.926 mortes e registra mais de 544 mil casos

O número de curados chegou a 522.222, com um acréscimo de 569 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas

Até o final da tarde desta terça-feira (3), mais de 1,82 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 522.222, com um acréscimo de 569 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 2,2% no Espírito Santo.