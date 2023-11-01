Vídeo: elefante-marinho surge em praia de Linhares e chama a atenção

(veja acima). Um elefante-marinho apareceu e chamou a atenção de quem estava na praia de Povoação, litoral de Linhares , no Norte do Espírito Santo , na manhã da última terça-feira (31). O animal foi visto na areia e, após uma tentativa de aproximação dos banhistas, retornou para o mar. Uma pessoa aproveitou o momento inusitado e gravou um vídeo, que circulou nas redes sociais

Segundo o diretor de projetos do Instituto Orca, João Marcelo Ramos, o mamífero está sendo observado no Estado há algum tempo, desde que apareceu na costa de Marataízes, na região Sul capixaba. Daqui em diante, é possível que ele chegue até a região Sul da Bahia, conforme explicou o especialista.

“Ele estava em Aracruz no mês passado. É um elefante-marinho juvenil e está bem, saudável, fortinho e bem alimentado. Vai até a praia para descansar um pouco e depois volta ao mar. A gente acredita que ele vai subir mais, chegando até a Bahia. Nós já vimos ele em Marataízes, depois em Vila Velha, em Aracruz e, agora, em Linhares”, detalhou.

Elefante-marinho descansava na praia e voltou para o mar Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Ainda de acordo com Ramos, a visita desse animal ocorre praticamente todos os anos no litoral capixaba.

"Aqui não é a região deles, porém, não é incomum que apareçam. São animais jovens que acabam se deslocando da área deles. Acabam vindo para cá, ficam um tempo e depois retornam" João Marcelo Ramos - Diretor do Instituto Orca

O diretor do Instituto Orca ainda faz um alerta: ao contrário do que acontece no vídeo em Linhares, não é recomendado que as pessoas se aproximem do elefante-marinho, pois ele é considerado um animal selvagem.