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Surpresa

Vídeo: elefante-marinho surge em praia de Linhares e chama a atenção

Animal foi visto por pessoas que estavam em Povoação, na manhã da última terça-feira (31). Mamífero está sendo acompanhado pelo Instituto Orca
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

01 nov 2023 às 20:52

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 20:52

Um elefante-marinho apareceu e chamou a atenção de quem estava na praia de Povoação, litoral de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã da última terça-feira (31). O animal foi visto na areia e, após uma tentativa de aproximação dos banhistas, retornou para o mar. Uma pessoa aproveitou o momento inusitado e gravou um vídeo, que circulou nas redes sociais (veja acima). 
Segundo o diretor de projetos do Instituto Orca, João Marcelo Ramos, o mamífero está sendo observado no Estado há algum tempo, desde que apareceu na costa de Marataízes, na região Sul capixaba. Daqui em diante, é possível que ele chegue até a região Sul da Bahia, conforme explicou o especialista. 
“Ele estava em Aracruz no mês passado. É um elefante-marinho juvenil e está bem, saudável, fortinho e bem alimentado. Vai até a praia para descansar um pouco e depois volta ao mar. A gente acredita que ele vai subir mais, chegando até a Bahia. Nós já vimos ele em Marataízes, depois em Vila Velha, em Aracruz e, agora, em Linhares”, detalhou.
Elefante-marinho descansava na praia e voltou para o mar
Elefante-marinho descansava na praia e voltou para o mar Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Ainda de acordo com Ramos, a visita desse animal ocorre praticamente todos os anos no litoral capixaba. 
"Aqui não é a região deles, porém, não é incomum que apareçam. São animais jovens que acabam se deslocando da área deles. Acabam vindo para cá, ficam um tempo e depois retornam"
João Marcelo Ramos - Diretor do Instituto Orca
O diretor do Instituto Orca ainda faz um alerta: ao contrário do que acontece no vídeo em Linhares, não é recomendado que as pessoas se aproximem do elefante-marinho, pois ele é considerado um animal selvagem. 
“As pessoas que encontrarem um animal como esse não devem se aproximar. Deixem ele descansar. É importante manter distância, mesmo se quiser fazer fotos. As pessoas acham que ele é lento, mas não é, e temos a preocupação de que possa atacar”, finalizou.

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