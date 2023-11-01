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Cartão-postal

Vila Velha quer instalar letreiro "estilo Hollywood" no Morro do Moreno

A prefeitura confirmou que existe a intenção, mas informou que a instalação depende de conversas com a comunidade, que começarão a ser feitas nesta quarta (1°)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

01 nov 2023 às 18:47

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 18:47

Letreiro de Vila Velha: como ficaria na prática ideia da prefeitura?
Letreiro de Vila Velha: como ficaria na prática ideia da prefeitura? Crédito: Arte | Geraldo Neto
Grande, bonito e imponente: esta poderia ser uma descrição do Morro do Moreno, um dos principais cartões-postais da Grande Vitória, mas também pode ser utilizado para detalhar um letreiro "estilo Hollywood" que talvez seja instalado sobre a área de vegetação no município, ao lado da Terceira Ponte. O nome "Vila Velha", como feito em Los Angeles, serviria como uma mensagem de boas-vindas e poderia virar referência para o turismo.
O famoso letreiro de Hollywood, construído há 100 anos, em Los Angeles
O famoso letreiro de Hollywood, construído há 100 anos, em Los Angeles Crédito: Reuters/Folhapress
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha informou que a instalação do letreiro é uma "intenção" e que não há nada definido de forma oficial até o momento. Segundo a prefeitura, a instalação depende de um debate com a comunidade, que deve começar nesta quarta-feira (1º).
"É uma intenção ainda, não há nada definido ou oficial. Antes de qualquer anúncio o resultado do estudo do plano de manejo será apresentado e debatido com a comunidade, nesta quarta-feira (1). Após essa etapa o projeto será apresentado para a imprensa e a cidade"
Prefeitura de Vila Velha - Em nota oficial

Outros atrativos 

O projeto no "estilo Hollywood" não é a única mudança pensada pela Prefeitura de Vila Velha para o Morro do Moreno. A reportagem da TV Gazeta apurou que ainda há a possibilidade de mirantes serem instalados. Uma cafeteria pode ser construída no local para atrair turistas. O transporte das pessoas até o alto do morro poderá ser feito por meio de um bondinho, que também tem a viabilidade estudada. Conforme levantado, todas as instalações e novidades, caso aprovadas, devem custar R$ 21 milhões.

Projeto da prefeitura para o Morro do Moreno, em Vila Velha

Moradores e frequentadores apontam, no entanto, o risco de degradação da área de mata e o efeito que as construções podem causar na região. O pedido de quem aproveita o Morro do Moreno para a prática de esportes, por exemplo, é que a administração municipal dialogue antes de implementar mudanças.
Vila Velha quer instalar letreiro estilo Hollywood no Morro do Moreno

Letreiro era anúncio publicitário, mas virou marco oficial em Los Angeles

A inspiração para o letreiro que pode ser instalado em Vila Velha vem de Los Angeles, na Califórnia, e é considerado um dos principais pontos turísticos da região. Cada uma das letras tem 13 metros de altura. A grandiosidade do letreiro é demonstrada pela popularidade: quem passa pelo local precisa posar para uma foto. São mais de 100 metros de extensão entre o "H" e o "D".
O letreiro original foi inaugurado em 1923 e chamava atenção para "Hollywoodland". Naquele momento, as letras erguidas faziam parte de uma campanha publicitária para anunciar um empreendimento mobiliário. A ideia era deixar as letras expostas por um ano e meio. Mas o que era um anúncio virou parte importante da região, como um monumento. São 100 anos desde a instalação.
A linha do tempo do letreiro em Los Angeles:

  • 1923 - o letreiro original foi inaugurado e chamava atenção para "Hollywoodland". Naquele momento, as letras erguidas faziam parte de uma campanha publicitária para anunciar um empreendimento mobiliário. A ideia era deixar as letras expostas por um ano, mas o que era um anúncio acabou virando parte importante da cidade, como um monumento.
  • 1941 - Quando o Japão atacou Pearl Harbor, no Havaí, Hollywood mobilizou-se para se tornar uma indústria de guerra. Estrelas do cinema se alistaram e filmes patrióticos dominaram as telas do cinema. Ao mesmo tempo, o empreendimento mobiliário prometido faliu
  • 1949 - a Câmara do Comércio decidiu retirar as quatro últimas letras, deixando apenas "Hollywood"
  • 1973 - o Conselho do Patrimônio Cultural da Cidade de Los Angeles deu ao letreiro o status de "marco oficial". Durante os anos 1970, as letras sofreram com incêndio e até com a queda do monte em que estão localizadas
  • 2023 - O letreiro de Hollywood completa 100 anos de existência

Letreiro custou $ 21 mil dólares e apareceu em grandes obras do cinema

Na série
Na série "Um maluco no pedaço", em que Will Smith é o protagonista, o letreiro aparece na abertura dos episódios Crédito: Youtube | @Raqraqxox
A ideia do publicitário Harry Chandler, que na época trabalhava no jornal Los Angeles Times, custou $ 21 mil dólares. O objetivo era promover o empreendimento mobiliário. Atualmente, a "assinatura" de Hollywood atrai turistas de todo o mundo e já apareceu em grande obras do cinema. O letreiro tem até um site oficial, que conta a história da região.
No filme
No filme "Sherk 2", a referência do letreiro é utilizada para denominar o "Reino Tão Tão Distante", em inglês "Far Far Away" Crédito: Youtube | @Fairy Godmother
O letreiro aparece, por exemplo, na abertura dos episódios da série "Um maluco no pedaço", em que Wiil Smith é o protagonista. A palavra também aparece ou é usada como referência nos filmes: "A louca história de Robin Hood", de 1993, "Independence Day", de 1996, "Bean", em 1997, "Sherk II", de 2004.

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