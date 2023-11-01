Vila Velha quer instalar letreiro "estilo Hollywood" no Morro do Moreno

Letreiro de Vila Velha: como ficaria na prática ideia da prefeitura? Crédito: Arte | Geraldo Neto

Grande, bonito e imponente: esta poderia ser uma descrição do Morro do Moreno , um dos principais cartões-postais da Grande Vitória , mas também pode ser utilizado para detalhar um letreiro "estilo Hollywood" que talvez seja instalado sobre a área de vegetação no município, ao lado da Terceira Ponte. O nome "Vila Velha", como feito em Los Angeles, serviria como uma mensagem de boas-vindas e poderia virar referência para o turismo.

O famoso letreiro de Hollywood, construído há 100 anos, em Los Angeles Crédito: Reuters/Folhapress

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha informou que a instalação do letreiro é uma "intenção" e que não há nada definido de forma oficial até o momento. Segundo a prefeitura, a instalação depende de um debate com a comunidade, que deve começar nesta quarta-feira (1º).

"É uma intenção ainda, não há nada definido ou oficial. Antes de qualquer anúncio o resultado do estudo do plano de manejo será apresentado e debatido com a comunidade, nesta quarta-feira (1). Após essa etapa o projeto será apresentado para a imprensa e a cidade" Prefeitura de Vila Velha - Em nota oficial

Outros atrativos

O projeto no "estilo Hollywood" não é a única mudança pensada pela Prefeitura de Vila Velha para o Morro do Moreno. A reportagem da TV Gazeta apurou que ainda há a possibilidade de mirantes serem instalados. Uma cafeteria pode ser construída no local para atrair turistas. O transporte das pessoas até o alto do morro poderá ser feito por meio de um bondinho, que também tem a viabilidade estudada. Conforme levantado, todas as instalações e novidades, caso aprovadas, devem custar R$ 21 milhões.

Projeto da prefeitura para o Morro do Moreno, em Vila Velha

Moradores e frequentadores apontam, no entanto, o risco de degradação da área de mata e o efeito que as construções podem causar na região. O pedido de quem aproveita o Morro do Moreno para a prática de esportes, por exemplo, é que a administração municipal dialogue antes de implementar mudanças.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha quer instalar letreiro estilo Hollywood no Morro do Moreno

Letreiro era anúncio publicitário, mas virou marco oficial em Los Angeles

A inspiração para o letreiro que pode ser instalado em Vila Velha vem de Los Angeles, na Califórnia, e é considerado um dos principais pontos turísticos da região. Cada uma das letras tem 13 metros de altura. A grandiosidade do letreiro é demonstrada pela popularidade: quem passa pelo local precisa posar para uma foto. São mais de 100 metros de extensão entre o "H" e o "D".

O letreiro original foi inaugurado em 1923 e chamava atenção para "Hollywoodland". Naquele momento, as letras erguidas faziam parte de uma campanha publicitária para anunciar um empreendimento mobiliário. A ideia era deixar as letras expostas por um ano e meio. Mas o que era um anúncio virou parte importante da região, como um monumento. São 100 anos desde a instalação.

A linha do tempo do letreiro em Los Angeles:





1923 - o letreiro original foi inaugurado e chamava atenção para "Hollywoodland". Naquele momento, as letras erguidas faziam parte de uma campanha publicitária para anunciar um empreendimento mobiliário. A ideia era deixar as letras expostas por um ano, mas o que era um anúncio acabou virando parte importante da cidade, como um monumento.



o letreiro original foi e chamava atenção para "Hollywoodland". Naquele momento, as letras erguidas faziam parte de uma campanha publicitária para anunciar um empreendimento mobiliário. A ideia era deixar as letras expostas por um ano, mas o que era um anúncio acabou virando parte importante da cidade, como um monumento. 1941 - Quando o Japão atacou Pearl Harbor, no Havaí, Hollywood mobilizou-se para se tornar uma indústria de guerra. Estrelas do cinema se alistaram e filmes patrióticos dominaram as telas do cinema. Ao mesmo tempo, o empreendimento mobiliário prometido faliu



Quando o Japão atacou Pearl Harbor, no Havaí, Hollywood mobilizou-se para se tornar uma indústria de guerra. Estrelas do cinema se alistaram e filmes patrióticos dominaram as telas do cinema. Ao mesmo tempo, 1949 - a Câmara do Comércio decidiu retirar as quatro últimas letras, deixando apenas "Hollywood"



a Câmara do Comércio decidiu retirar as quatro últimas letras, 1973 - o Conselho do Patrimônio Cultural da Cidade de Los Angeles deu ao letreiro o status de "marco oficial" . Durante os anos 1970, as letras sofreram com incêndio e até com a queda do monte em que estão localizadas



o Conselho do Patrimônio Cultural da Cidade de Los Angeles deu ao letreiro o status de . Durante os anos 1970, as letras sofreram com incêndio e até com a queda do monte em que estão localizadas 2023 - O letreiro de Hollywood completa 100 anos de existência



Letreiro custou $ 21 mil dólares e apareceu em grandes obras do cinema

Na série "Um maluco no pedaço", em que Will Smith é o protagonista, o letreiro aparece na abertura dos episódios Crédito: Youtube | @Raqraqxox

A ideia do publicitário Harry Chandler, que na época trabalhava no jornal Los Angeles Times, custou $ 21 mil dólares. O objetivo era promover o empreendimento mobiliário. Atualmente, a "assinatura" de Hollywood atrai turistas de todo o mundo e já apareceu em grande obras do cinema. O letreiro tem até um site oficial, que conta a história da região.

No filme "Sherk 2", a referência do letreiro é utilizada para denominar o "Reino Tão Tão Distante", em inglês "Far Far Away" Crédito: Youtube | @Fairy Godmother