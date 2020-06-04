Venda de carros sobe em maio, mas registra queda em relação a 2019

Venda de carros no país registrou aumento de abril para maio de 2020 Crédito: Pixabay

A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), que é a entidade que representa a distrubuição de veículos no Brasil, divulgou nesta terça-feira (2) um balanço da venda de automóveis nos primeiros meses do ano. De acordo com o órgão, o setor de distribuição de veículos teve alta de 11,97% em relação a abril. Os cinco primeiros meses do ano, porém, registraram queda de 35,64%, em relação ao período em 2019.

De acordo com a Fenabrave, foram 100.427 unidades emplacadas em maio contra 89.687 em abril deste ano. Já em comparação com maio de 2019, quando foram licenciadas 358.438 unidades, houve retração de 71,98%. O presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, alegou que isso representa apenas o 29º melhor mês de maio na história da entidade em relação à vendas de veículos.

No período de janeiro a maio de 2020, a queda foi de 35,64%, com 1.031.324 unidades emplacadas. Já em 2019, o mesmo período registrou 1.602.524 emplacamentos, o que representa estar na 17ª colocação nos acumulados de janeiro a maio de todos os tempos.

Alarico Assumpção alegou que a reabertura de algumas concessionárias no país, além do retorno à atividade de Detrans de alguns estados permitiu a melhora no mês de maio em relação ao setor de distribuição. "Observamos que a abertura parcial de alguns Detrans, que começaram a operar com agendamentos, as vendas não presenciais dos concessionários, além da liberação de alguns municípios para abertura plena das concessionárias, tanto de vendas como pós-vendas, resultaram nesta melhora, ainda que pequena, mas já como a primeira sinalização positiva, para voltarmos à normalidade".

Alarico ainda afirmou que a queda no percentual de vendas no estado de São Paulo em relação ao setor contribuiu para a recessão nacional, dada a representatividade dos paulistas na distribuição de veículos. "Se o estado e a capital paulista estivessem operando normalmente, os resultados seriam ainda mais expressivos, já que São Paulo representava, antes da crise, mais de 26% das vendas de veículos e passou a representar apenas 0,9%, em abril, e 1,6%, em maio", informou.

ESPÍRITO SANTO

O Espírito Santo registrou pequeno aumento no índice de participação em relação a distribuição de veículos comparado ao total no Brasil entre o meses de abril e maio deste ano. Segundo dados divulgados pela Fenabrave, as vendas de automóveis no Estado em abril representaram 0,84%. Já no mês de maio, o percentual subiu para 1,52%.

Espírito Santo representou percentual de vendas de 1,52% de automóveis em relação aos outros estados do país Crédito: Reprodução/Fenabrave

Em Vitória, o percentual de vendas de automóveis no mês de maio representou 12,9% do acumulado de 2020. Foram 448 veículos vendidos no mês e 3474 nos primeiros cinco meses do ano. A Capital possui a menor porcentagem do mês de maio em relação aos acumulado dos meses anteriores da Grande Vitória.

Vila Velha registrou o percentual de vendas de 17,5% no mês de maio em relação ao acumulado do ano até aqui. Foram 493 veículos comercializados no mês de maio e 2818 no ano de 2020 até o momento.

Na Serra, foram 315 veículos vendidos no mês de maio e 1978 no acumulado de janeiro até aqui no ano de 2020. Isso representa um percentual de 15,9% de vendas em maio.