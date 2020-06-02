Polícia apreende 1.305 frascos de azeite adulterados na Grande Vitória

Apreensão de azeites adulterados Crédito: Divulgação | Sesp

A equipe da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) apreendeu, nesta terça-feira (02), 1.305 frascos de azeite extra virgem adulterados. Os produtos apresentavam rótulos de três marcas e estavam sendo comercializados em cinco estabelecimentos da Grande Vitória

De acordo com o delegado titular da Decon, Eduardo Passamani, o conteúdo dos produtos apreendidos foi analisado em laboratório oficial, de acordo com o lote, e ficou concluído que eles apresentam irregularidades na rotulagem e inconsistências do conteúdo. "Ou seja, o produto comercializado não poderia ser considerado azeite de oliva extra virgem, explicou.

O delegado afirmou ainda que os estabelecimentos não poderiam ser, a princípio, culpabilizados pelo material adulterado. Não podemos antecipar a culpabilidade, pois ainda não sabemos se o produto foi vendido pela marca já adulterado, ou se foi falsificado após a venda, informou.

Diante das informações, o material foi apreendido pela Decon e será dado prosseguimento às investigações para identificar a origem da adulteração.