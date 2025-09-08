Home
Veja o que funciona em Vitória no feriado desta segunda-feira (8)

Aniversário da Capital é celebrado hoje e o feriado muda a configuração do funcionamento de alguns serviços públicos e privados no município

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 07:58

Vista aérea da Ilha do Frade, em Vitória
Vista aérea da Ilha do Frade, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

O dia 8 de setembro marca o aniversário de 474 anos de Vitória, capital do Espírito Santo. Nesta segunda-feira, para a felicidade de quem trabalha ou mora na Ilha do Mel, alguns serviços públicos e privados não funcionam — o que garante uma folga logo no início da semana.

Os serviços voltam ao normal na terça-feira (9), mas, antes disso, A Gazeta preparou uma lista do que funciona durante o Aniversário da Capital. Confira:

O que funciona em Vitória?

  • Defesa Civil: atua normalmente, em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98125-0986;

  • Unidades de saúde: as unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionam até às 19 horas, para atendimentos de intercorrências de baixa gravidade; há vacinação até às 15h na Unidade de Saúde de Jardim Camburi.

  • Pronto Atendimento (PA): O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, mantêm o plantão 24 horas;

  • Atenção Psicossocial: O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também mantêm o plantão 24 horas;

  • Conselho Tutelar: atua em esquema de prontidão e faz atendimentos pelo telefone (27) 3382-6488;

  • Parques municipais: abertos das 5 às 22 horas;

  • Rua do Lazer: Rua de Lazer e Ciclofaixa até às 13h e, das 13h às 15h, somente a Ciclofaixa.

Órgãos estaduais

Nesta segunda-feira (8), não há expediente nos órgãos e unidades estaduais localizados em municípios que, por lei, adotam o Dia de Nossa Senhora da Vitória / Aniversário de Vitória como feriado municipal. Os serviços que trabalham em regime de escala ou que não permite paralisação funcionam normalmente.

Comércio

  • A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou que os supermercados têm regras especiais de funcionamento aos feriados, sendo permitida a abertura das lojas de 8h às 18h.

Shopping Vitória

  • Lojas e stands: das 14h às 21h e facultativo das 11h às 14h e das 21h às 22h;
  • Alimentação (lojas, stands e quiosques) e lazer: das 11h às 22h;
  • Cinema e eventos: funcionamento conforme horários das sessões.

Shopping Norte Sul

  • Lojas e quiosques: de 13h às 19h
  • Alimentação: 11h às 21h
  • Cinemas: conforme programação

