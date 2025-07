Educação

Veja as escolas particulares do ES com melhor desempenho no Enem 2024

Levantamento mostra que as maiores notas na redação e nas demais áreas do conhecimento foram obtidas por instituições privadas da Grande Vitória

Publicado em 14 de julho de 2025 às 11:28

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, na última semana o desempenho por escola no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. No Espírito Santo, as unidades de ensino que obtiveram as maiores pontuações são particulares e ficam na Grande Vitória, de acordo com análise feita pela AIO Educação.>

O primeiro colocado na média geral é o Colégio Leonardo da Vinci (715,5). Na sequência aparecem a Escola São Domingos (706,6), Madan (703,3) e Escola Crescer (699,1), todos de Vitória. Em quinto está o Centro de Ensino Charles Darwin (696,3) de Vila Velha.>

Como foi o desempenho por área do conhecimento?

O Colégio Leonardo da Vinci obteve a maior média em Ciências da Natureza (649,3), em Linguagens (631,1) e em Matemática (769,8).>

>

Nas Ciências Humanas, a maior pontuação foi da Escola São Domingos (663,1). Já em Redação, a maior média foi da Escola Crescer (910,7).>

Espírito Santo fora das 50 escolas com as maiores notas no país

Entre as 50 escolas com as maiores notas no Enem, 47 são privadas e somente três são instituições públicas. Na lista não aparece nenhuma instituição do Espírito Santo.>

Colégio de Aplicação Farias Brito - Fortaleza (CE) Colégio Christus - Pré-Universitário - Fortaleza (CE) Colégio Classe A - Campo Grande (MS) Colégio Ari de Sá Cavalcante - Unidade: Major Facundo - Fortaleza (CE) Colégio Farias Brito - Pré-Universitário - Fortaleza (CE) Colégio Alfa CEM Bilíngue - Unidade: Barra da Tijuca - Rio de Janeiro (RJ) Coleguium Ouro Preto Integral - Belo Horizonte (MG) Colégio Ari de Sá - Unidade: Mário Mamede - Fortaleza (CE) Instituto Educacional São José - Teresina (PI) Colégio Santo Antônio - Belo Horizonte (MG) Colégio Equipe - Belém (PA) Colégio Objetivo Integrado - São Paulo (SP) Colégio Ciências Aplicadas - Natal (RN) Colégio Etapa - Unidade: Vila Mariana - São Paulo (SP) Colégio Fibonacci - Ipatinga (MG) Instituto Dom Barreto - Teresina (PI) Colégio Master - Fortaleza (CE) Colégio Bernoulli - Belo Horizonte (MG) Colégio Ipiranga - Petrópolis (RJ) Colégio e Curso Pensi - Unidade: Icaraí - Niterói (RJ) Colégio Objetivo Integrado - Mogi das Cruzes (SP) Colégio e Curso Pensi - Unidade: Maracanã - Rio de Janeiro (RJ) Colégio Pódion - Brasília (DF) Colégio Pro Campus - Teresina (PI) Colégio de São Bento - Rio de Janeiro (RJ) Colégio Unigran - Unidade II - Dourados (MS) Sistema Elite de Ensino - Unidade: Madureira - Rio de Janeiro (RJ) Escola Madre Maria Villac - Teresina (PI) Colégio Bernoulli - Salvador (BA) Colégio de Aplicação da UFV - Viçosa (MG) Colégio Politécnico da UFSM - Santa Maria (RS) Colégio Cognitivo - Recife (PE) Colégio Antares - Fortaleza (CE) Colégio Olimpo - Brasília (DF) Colégio Bionatus - Unidade: Vila Santerio - Campo Grande (MS) Colégio Santa Marcelina - Belo Horizonte (MG) Colégio Vértice - Unidade II - São Paulo (SP) Colégio Cognitivo - Recife (PE) Colégio Etapa - Valinhos (SP) Colégio Alfa CEM Bilíngue - Rio de Janeiro (RJ) Colégio Poliedro - Unidade: Centro - Campinas (SP) Colégio WR - Goiânia (GO) Colégio Lerote - Teresina (PI) Colégio Ari de Sá - Unidade: Aldeota - Fortaleza (CE) Colégio Regina Coeli - Veranópolis (RS) Colégio Lumière - Dourados (MS) Colégio Naval - Angra dos Reis (RJ) Colégio João Paulo I - Unidade: Sul - Porto Alegre (RS) Colégio Apogeu - Juiz de Fora (MG) Colégio Vital Brazil - São Paulo (SP) >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta