Veja as escolas públicas do ES com melhor desempenho no Enem 2024

Dados apontam que as maiores notas obtidas no exame nacional entre as instituições públicas são das unidades do Ifes de norte a sul do Estado

Publicado em 14 de julho de 2025 às 11:52

Estudantes chegando a local de prova do Enem Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Foi divulgado, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o desempenho de cada escola do país no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. A partir de uma análise feita pela AIO Educação é possível saber as unidades de ensino pública que obtiveram os melhores desempenhos.>

No Estado, a instituição pública mais bem pontuada é o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). E o campus de Vila Velha aparece na primeira colocação, com média geral de (674,8). No ranking geral, que também inclui as particulares, a unidade está na 11ª.>

Ainda na lista das públicas, o Ifes também ocupa a segunda colocação, com a unidade de Vitória (661,2). O campus de Colatina está em terceiro (654,6), seguido de São Mateus (648,1) e Cachoeiro de Itapemirim (647,6).>

Como foi o desempenho por área do conhecimento?

Entre as instituições públicas, o Ifes de Vila Velha obteve a melhor média em Ciências da Natureza (607,8), em Ciências Humanas (635,8), em Linguagens (606,7) e em Redação (845,3). Já em Matemática, o melhor desempenho foi do Ifes de Vitória (692,5). >

Espírito Santo fora das 50 escolas com as maiores notas no país

Entre as 50 escolas com as maiores notas no Enem, 47 são privadas e somente três são instituições públicas. Na lista não aparece nenhuma instituição do Espírito Santo.>

