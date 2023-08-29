Unimed Vitória faz treinamento para se preparar para incêndio e conflitos urbanos

A Unimed Vitória tem várias unidades de atendimento instaladas ao longo da Avenida Leitão da Silva Crédito: Carlos Alberto Silva

Com o seu hospital instalado na Avenida Leitão da Silva, que há sete anos vem sendo palco de perseguições policiais, queimas de ônibus e carros, trocas de tiros e confrontos com a polícia , a Unimed Vitória decidiu incluir em um treinamento contra incêndios e grandes emergências, que vai ser realizado pela cooperativa, também uma parte com alertas e orientações aos funcionários para que saibam como lidar com conflitos urbanos. A formação envolve não só a equipe hospitalar, mas também as que atuam em unidades que ocupam outros prédios ao longo da via.

Vão ser oferecidas informações sobre como se comportar diante de situações de risco, como manter a equipe o mais segura possível, o que fazer nestas circunstâncias, em um protocolo pré-estabelecido, para evitar problemas e garantir a segurança de todos — equipes e pacientes.

A Unimed Vitória informa que ainda não foi agendada a data para que o treinamento seja realizado. “Já estávamos organizando um treinamento maior, que contará com o apoio do Corpo de Bombeiros, contra acidentes, vazamentos ou incêndios de grandes proporções, com a intenção de garantirmos o 'selo de hospital seguro', em data ainda a ser agendada”, diz.

Mas, diante das novas demandas, a cooperativa de saúde resolveu ampliar o treinamento, como medida de segurança para seus funcionários e também seus usuários.

“Diante do histórico de ataques que vêm ocorrendo nesta avenida, decidimos incluir também um treinamento para que os nossos funcionários possam aprender formas de lidar com os conflitos urbanos, considerando que é onde o hospital e algumas de nossas unidades estão instalados”, explica a cooperativa de saúde.

Mudanças no hospital após conflitos

No dia 25 de junho deste ano, houve uma troca de tiros entre criminosos que estavam no alto do bairro Gurigica, com policiais militares que estavam na Avenida Leitão da Silva, próximo a um hospital particular.

A partir do fato, que aconteceu em uma unidade de saúde sem relação com a Unimed Vitória, a cooperativa decidiu promover mudanças no Hospital Unimed (HU), instalado na mesma avenida, para garantir mais segurança aos que trabalham ou utilizam a unidade.

“Desde o caso, fizemos mudanças internas, o que não é simples de ser feito em um hospital, mas que estamos realizando com o objetivo de garantir maior segurança para as equipes e pacientes, para que não fiquem tão expostas”, ressalta a cooperativa.

Há algum tempo também começaram a investir no reforço da segurança particular. “Contamos ainda com o apoio de parceiros, como os órgãos de segurança pública”, acrescenta.

Treinamento na quarta-feira (30)

Nesta quarta-feira (30), a partir das 9h30, será realizado no Hospital Unimed, na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, um simulado de emergência para treinar cooperados e colaboradores. O treinamento foi agendado antes do conflito ocorrido nesta segunda-feira (28).

“O objetivo é treinar a equipe para que possam agir corretamente em casos de incêndio e emergências, um procedimento fundamental para a garantia da segurança do hospital”, explica a cooperativa. Durante o procedimento, vai ser realizada uma simulação de evacuação do prédio e a sirene da unidade vai tocar.

Este tipo de treinamento, segundo a cooperativa, faz parte da rotina para a obtenção da recertificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA), que garante ao hospital um selo de acreditação.