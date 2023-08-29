Ônibus deixam de circular na Avenida Leitão da Silva após tiroteio com morte

Ônibus do Sistema Transcol deixaram de passar pela Avenida Leitão da Silva, na manhã desta terça-feira (29). A medida ocorreu um dia após uma perseguição com tiros e morte ser registrada na via, na tarde de segunda-feira (28).

Uma das linhas afetadas foi a 241, que alterou o percurso e passou pela Avenida Reta da Penha, seguindo pela César Hillal e só depois pegou a Leitão da Silva sentido Beira-Mar. Por volta das 7h30, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) informou que a operação foi normalizada às 6h20.