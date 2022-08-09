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1º caso de lá

Turista do ES é confirmado com varíola dos macacos em viagem a Alagoas

Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde de Alagoas já comunicou o caso às autoridades sanitárias do Espírito Santo, segundo apuração do g1/AL
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2022 às 11:07

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 11:07

Um jovem de 22 anos do Espírito Santo foi confirmado com varíola dos macacos (monkeypox) em Alagoas, no Nordeste do Brasil. De acordo com apuração do g1/AL, o turista foi testado durante uma viagem, mas já retornou ao Estado capixaba.
O Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde (Cievs) de Alagoas já comunicou o caso às autoridades sanitárias do Espírito Santo, segundo o portal de notícias.

CASOS NO ESPÍRITO SANTO

Até a última quinta-feira (4), o Espírito Santo tinha cinco casos confirmados de monkeypox, confirme divulgação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) em boletim.
Varíola dos macacos: doença tem se espalhado pelo mundo
Varíola dos macacos: doença tem se espalhado pelo mundo Crédito: Shutterstock
De acordo com o boletim, dos 5 casos confirmados no Estado, todos são homens. Os pacientes são moradores de Guarapari (1), Vila Velha (2) e Vitória (2). Todos que tiveram ou ainda estão com a doença têm entre 20 e 49 anos de idade.
Os sintomas mais comuns entre os casos confirmados no Espírito Santo, são, na ordem: 
  • Erupção cutânea
  • Febre súbita
  • Cefaleia (dor de cabeça)
  • Adenomegalia (aumento dos linfonodos do pescoço)
  • Astenia (sensação de fraqueza)
  • Suor/calafrios
  • Dor de garganta

A CRONOLOGIA DA VARÍOLA DOS MACACOS NO ES

- 08 de junho: o 1º caso de varíola dos macacos é confirmado no Brasil. O diagnóstico foi feito em São Paulo, em um homem de 41 anos que viajou à Espanha

 - 15 de junho: o 1º caso suspeito da varíola dos macacos começa a ser investigado no Espírito Santo. O paciente era um estrangeiro de 44 anos

 - 14 de julho: o 1º caso de varíola dos macacos no Espírito Santo é confirmado. No mesmo dia, a Secretaria de Estado de Saúde informou que dois casos haviam sido confirmados em moradores da Grande Vitória

 - 23 de julho: a Organização Mundial da Saúde decretou a varíola dos macacos como uma emergência de saúde pública de alcance internacional.

 - 29 de julho: a 1ª morte pela varíola dos macacos no Brasil foi confirmada pelo Ministério da Saúde. O óbito foi registrado em Uberlândia (MG). A vítima era um homem de 41 anos com comorbidades

CONHEÇA OS PRINCIAIS SINTOMAS DA VARÍOLA

De forma geral, o paciente apresenta:
  • Febre
  • Dor de cabeça
  • Mal-estar
  • Inflamação dos gânglios linfáticos
  • Lesões no corpo
Mas os casos atuais manifestam algumas particularidades, como lesões mais sutis ou específicas nas regiões genital e anal. Segundo especialistas, o cenário pode dificultar o diagnóstico da monkeypox.

COMO A DOENÇA É TRANSMITIDA?

A disseminação da doença ocorre principalmente pelo contato direto com as lesões na pele. No surto atual, o contato com as lesões durante o sexo é apontada como a principal forma de transmissão.
Além do contato direto, compartilhar objetos e roupas com a pessoa infectada pode causar a transmissão. Também é possível contrair a doença por meio de gotículas, como espirro e tosse.

COMO SE PROTEGER?

Considerando a principal forma de transmissão, a orientação é evitar contato próximo com pessoas que apresentam as lesões comuns da varíola dos macacos. No caso das relações sexuais, as lesões do paciente podem não estar cobertas pela camisinha, o que representa um risco. Por isso, outra forma de impedir a transmissão é evitar as relações sexuais. A recomendação de especialistas é evitar contato com desconhecidos.
A transmissão também acontece em ambiente domiciliar, com compartilhamento de roupas, por exemplo. Em caso de sintomas, é indicado que a pessoa se isole e pare de compartilhar objetos.

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