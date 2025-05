Rompimento de outra adutora da Cesan alaga avenida, desta vez em Piúma

O rompimento de mais uma adutora da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) nesta semana deixou alagada, desta vez, a Avenida Isaías Scherrer, no Centro de Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (16). A prefeitura informou que, por conta do transtorno, a via foi interditada para realização de obra de manutenção pela Cesan. A Secretaria Municipal de Obras acompanha os trabalhos no local. Nenhum imóvel foi afetado, segundo a Defesa Civil da cidade.>