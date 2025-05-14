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Transtorno

Rompimento de adutora alaga Dante Michelini e pode deixar Jardim Camburi sem água

Problema causou alagamento na via, principalmente nas pistas do meio e da direita no sentido Mata da Praia; moradores de Jardim Camburi podem ficar sem água até as 13h
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

14 mai 2025 às 08:50

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 08:50

Um vazamento de água causado pelo rompimento de uma adutora complica o trânsito na manhã desta quarta-feira (14), na Avenida Dante Michelini, em Jardim Camburi, Vitória. O problema causou alagamento na via, principalmente nas pistas do meio e da direita, no sentido Mata da Praia. O abastecimento de água pode ficar comprometido em Jardim Camburi, deixando moradores sem água até as 13h.
A reportagem da TV Gazeta apurou que o impacto no tráfego chegou até a Rodovia Norte Sul, que liga a Capital à Serra. A estimativa nos aplicativos de trânsito, por volta das 8h, era de até 50 minutos para atravessar o trecho afetado.
A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que o vazamento ocorreu em uma adutora de 250 milímetros que abastece o bairro Mata da Praia. Conforme o gerente de manutenção e operação da Cesan, Cesar Santos, a empresa recebeu o chamado por volta das 7h, e, ao chegar ao local, as equipes fecharam o registro da rede para conter o vazamento.
“Provavelmente o vazamento ocorre em uma rede de 250 mm que abastece o bairro Mata da Praia. Vamos fechar o registro que fica no bairro Jardim Camburi e é muito provável que o bairro Jardim Camburi fique sem água. O vazamento deve ser resolvido por volta das 13h”, explicou o gerente.
Rompimento de adutora deixa trânsito complicado na Dante Michellini
Rompimento de adutora deixa trânsito complicado na Dante Michellini Crédito: Oliveira Alves
Além do rompimento da tubulação, a chuva que atingia Vitória durante a manhã agravou a situação. A água acumulada na via é resultado da mistura entre o vazamento da adutora e a água da chuva, de acordo com o gerente da Cesan. Cesar também disse que drenagem da avenida também estava obstruída, o que dificultou ainda mais o escoamento e o trabalho das equipes.
Agentes da Guarda Municipal de Vitória estiveram no local para auxiliar na organização do trânsito e orientar motoristas. A orientação é que os condutores evitem a região até que a situação seja normalizada.
Por nota, a Cesan confirmou que o vazamento foi causado pelo rompimento de uma adutora, no início da manhã. "Equipes estão atuando na correção do problema desde as primeiras horas e a previsão é que os serviços sejam concluídos até à tarde. O abastecimento de água pode ser impactado em Jardim Camburi e parte da Mata da Praia. Caminhões pipa estão à disposição para complementar o abastecimento caso necessário, e podem ser solicitados pelo 115", informou a estatal. 
*Com informações do repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta
Também era possível ver pontos onde o asfalto estava quebrado
Também era possível ver pontos onde o asfalto estava quebrado Crédito: Oliveira Alves

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