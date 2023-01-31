Trio que assaltava e aterrorizava turistas em praias é preso em Anchieta

Trio que assaltava e aterrorizava turistas nas praias é preso em Anchieta Crédito: Divulgação/ Polícia Militar

Três indivíduos – de 37, 34 e 25 anos – foram presos em Anchieta , Litoral Sul do Espírito Santo, na desta segunda-feira (30) suspeitos de assaltarem e aterrorizarem turistas do município. Após os crimes, um cerco policial foi montado para prender o grupo. Um carro roubado e objetos também subtraídos foram recuperados.

Segundo a Polícia Militar , durante a tarde o serviço de inteligência da corporação conseguiu identificar, por meio de monitoramento, que um Ford Ka de cor preta estaria envolvido em roubos a turistas na região de Praia dos Castelhanos. Os suspeitos armados estariam ameaçando e sendo violentos durante as ações.

Durante um cerco policial para abordar o veículo, a PM registrou outro roubo, desta vez na Praia da Baleia. Os bandidos levaram dinheiro, dois aparelhos celulares, documentos pessoais, itens pessoais e um Jeep Renegade de cor cinza.

O Ford Ka utilizado pelo grupo foi localizado e seguido até a abordagem. Dentro do veículo havia uma pistola calibre 380 com 15 munições e outro carregador, com mais 16 munições, além de diversos pertences pessoas das vítimas.

Aos militares, os suspeitos confessaram que foram os autores dos assaltos e que o Jeep Renegade, roubado de uma das vítimas, estaria escondido numa mata, próximo ao local da abordagem.

Os três criminosos foram levados para a Delegacia de Anchieta. O veículo recuperado e os materiais foram entregues às vítimas, que compareceram à delegacia e reconheceram os suspeitos e os itens apreendidos.