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Região do Caparaó

Jovens são presos por suspeita de furto em torre de internet em Alegre

Alarme do sistema de segurança foi acionado, e a Polícia Militar conseguiu encontrá-los em distrito da zona rural; duas baterias foram recuperadas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 jan 2023 às 13:50

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 13:50

Suspeitos de furto em torre de internet são presos no Caparaó
Suspeitos de furto em torre de internet são presos no Caparaó Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Dois jovens, de 23 e 24 anos, foram presos em flagrante por furto qualificado na tarde desse domingo (29), suspeitos de furtarem duas baterias de uma torre de internet em Santa Angélica, na zona rural de Alegre, no Sul do Espírito Santo. O sinal de alarme do sistema de segurança foi acionado, e a Polícia Militar conseguiu encontrar a dupla em Rive.
A PM contou que foi acionada por uma empresa de telefonia, informando que o sinal de alarme das câmeras de segurança instaladas na torre do “Morro do Pombal” havia sido acionado. As imagens do circuito mostravam que dois homens entraram e furtaram duas baterias do local.
Suspeitos de furto em torre de internet são presos no Caparaó
Suspeitos furtavam duas baterias em Alegre Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Nas buscas, a dupla foi encontrada já no distrito de Rive. As baterias estavam escondidas a cerca de 100 metros da residência dos suspeitos. Além das baterias furtadas, eles danificaram o local de instalação, cortando fios e causando mais prejuízos à empresa vítima da ação.
Segundo a Polícia Civil, os suspeitos, de 23 e 24 anos, foram autuados em flagrante por furto qualificado e conduzidos para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim. Todo o material, recuperado, será devolvido ao dono da empresa.

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