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Morada de Laranjeiras

Homem é preso após agredir e tentar enforcar companheira na Serra

Casal estava em uma confraternização, quando o homem passou a agredi-la com socos; amigos acionaram a PM e ele acabou preso por lesão corporal
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

30 jan 2023 às 11:59

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 11:59

O que era para ser um momento de diversão virou um trauma para uma mulher de 29 anos. Ela foi agredida pelo companheiro, de 34 anos, na saída de uma confraternização, na noite desse domingo (29), em Morada de Laranjeiras, na Serra. Além de socos e xingamentos, o homem tentou enfocar a vítima. 
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por pessoas que presenciaram as agressões. No local, a mulher relatou que passou a tarde em uma confraternização com o companheiro, na casa de amigos. Porém, na hora de ir embora, o homem ficou nervoso e começou a agredi-la com socos, puxões de cabelos e tentativa de enforcamento.
Os amigos tentaram impedir as agressões, mas não conseguiram e ligaram para a PM. A vítima disse aos policiais que era constantemente agredida pelo companheiro, com quem vivia há cerca de uma década e tinha uma filha de cinco anos. O homem não foi encontrado no momento em que a equipe chegou.
Homem é preso após agredir e tentar enforcar companheira na Serra
Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória
O homem foi encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória Crédito: Daniela Carla/TV Gazeta
No entanto, com medo de encontrar com o companheiro e ser agredida novamente, a mulher pediu para que os militares a acompanhassem até a casa dela, no bairro Vila Nova de Colares, também na Serra, onde pegaria alguns pertences para ir para outro lugar. Chegando na residência, eles encontraram o homem deitado.
As partes foram conduzidas à delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória. A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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