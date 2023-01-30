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Vitória

Trio é detido suspeito de furtar salão duas vezes na Praia do Canto

Três homens invadiram o estabelecimento no domingo (29) e foram abordados por um segurança e por policiais militares; eles foram levados para delegacia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2023 às 10:21

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 10:21

Três homens foram detidos em flagrante após furtarem um salão de beleza localizado na Praia do Canto, em Vitória, nesse domingo (29). Os suspeitos teriam ido ao local de manhã e à tarde, ou seja, arrombaram e levaram objetos do estabelecimento duas vezes no mesmo dia. Eles acabaram presos no início da madrugada e foram identificados como Aldeir Nascimento da Conceição, Cleverton Jackson Pereira Mendonça e Jean Carlos da Silva Gomes.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma viatura que passava pela região à noite se deparou com os homens sendo abordados por um segurança particular. Questionado pelos policiais, o profissional afirmou que os suspeitos entraram no salão de beleza, danificando e levando alguns pertences.
A próprietária do local ainda disse que, durante a tarde, a guarda municipal abordou um deles e que o outro teria fugido. Dentro da bolsa dos criminosos foram encontrados facas, amolador de faca, tinta de cabelo e resistência de pisca-pisca, que pertencem ao salão, que também funciona como cafeteria.
Trio é detido suspeito de furtar salão duas vezes na Praia do Canto
De acordo com a Polícia Civil, os três homens foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória, onde foram autuados em flagrante por furto qualificado e encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Atualização

30/01/2023 - 11:20
A reportagem teve acesso à identificação dos suspeitos, e a Polícia Civil informou o encaminhamento dado a eles. O texto foi atualizado.

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