Praça do Pedágio da Terceira Ponte, em Vitória Crédito: Arquivo AG

A Rodosol, que há 25 anos administra as vias, solicitava, com base nesse estudo, a prorrogação do contrato de concessão , até que o governo pagasse a dívida ou até que fosse feito o reequilíbrio econômico e financeiro do vínculo.

O Tribunal de Contas informou que, em 2019, determinou que a Arsp elaborasse um plano de ação para a fiscalização do Contrato 1/1998 — Sistema Rodosol —, bem como um plano de ação para análise do equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

Your browser does not support the audio element. Tribunal de Contas pede novo cálculo da dívida do governo do ES com Rodosol

“Este ano, após a Arsp concluir o plano de ação e entregar o estudo do desequilíbrio contratual, a equipe técnica da Corte, em sede de monitoramento das determinações proferidas no Acórdão 1450/2019 - Plenário, analisou os cálculos realizados e, por meio da Manifestação Técnica 3809/2023, e encapadas pela Decisão SEGEX 1939/2023, identificou três pontos em que a metodologia adotada pela Arsp não está de acordo com decisão do TCE-ES, e, portanto, necessários de esclarecimentos.”

São eles:

Não utilização do fluxo de caixa marginal para novos investimentos/serviço (investimentos/serviços não previstos nas obrigações iniciais da Concessionária): o subitem 1.9.8 do Acórdão 1450/2019, estabelece que os novos investimentos devem ser computados em fluxo de caixa marginal (fluxo de caixa distinto do da proposta e que é calculado considerando uma taxa de retorno que condiz com o contexto macroeconômico do momento da tomada de decisão pelo novo investimento), entretanto, foi inserido um novo investimento/serviço (rubrica “elaboração de projetos”) no ano 14 da Concessão, e este foi considerado no fluxo de caixa original, ao contrário do determinado no Acórdão;

Avaliação dos investimentos sem considerar os valores apresentados na proposta original: conforme estabelecido no Acórdão 1450/2019 – Plenário, o item “pintura externa da estrutura metálica da Terceira Ponte” (serviço não realizado pela Concessionária) deveria ser quantificado considerando as premissas apresentadas na proposta comercial da Concessionária, entretanto, o orçamento realizado para esse item (apenas o que deveria ser executado no ano de 2021) considerou parâmetros distintos do apresentado na proposta;

Interpretação equivocada de parecer apresentado pela Concessionária acerca de gastos superiores que iria incorrer caso a rodovia fosse construída observando o limite de inclinação de 4% previsto no Edital: a Concessionária apresentou parecer de um técnico demonstrando que, se tivesse construído a rodovia com a inclinação máxima de 4%, conforme previsto no contrato, teria gastado R$ 67.588,98. Entretanto, no estudo contratado pela Arsp, foi interpretado que ela teria um gasto menor, de R$ 58.099,68 (a preços de 1998).

“Diante dessa situação, o Tribunal de Contas notificou a Arsp para que manifeste acerca das impropriedades apresentadas na Manifestação Técnica e, caso queira, apresente esclarecimentos e justificativas que entenda pertinentes, inclusive, a planilha modificada, em caso de concordância, total ou parcial, com os apontamentos realizados.”

O prazo só começa a contar a partir do retorno da notificação, o que ainda não ocorreu.

A Corte de Contas informou ainda que, em protocolo a parte desses autos, a Procuradoria Geral do Espírito Santo encaminhou uma solicitação ao TCES “para que determine que no cálculo do reequilíbrio econômico-financeiro final da Concessão em estudo apresentado pela Arsp seja utilizada a rentabilidade adotada na 2ª Etapa de Concessão Rodoviária Federal, qual seja, Taxa Interna de Retorno (TIR) máxima de 8,95%. Esta solicitação ainda tramita na Corte, não havendo qualquer decisão.”

Em nota, a Agência Reguladora de Serviços Públicos (ARSP) informou que foi notificada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) no dia 4 de dezembro e que o prazo estipulado para entrega ia até o dia 14.