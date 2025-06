Inauguração

Rodovias de Vila Velha vão ganhar dois novos viadutos; veja locais

Com investimento de R$ 34 milhões, estruturas foram construídas para conectar as rodovias Leste-Oeste e Darly Santos

Publicado em 4 de junho de 2025 às 09:59

Um dos viadutos que será inaugurado para conectar as rodovias Darly Santos e Leste-Oeste em Vila Velha Crédito: Reprodução Google Maps

Os dois novos viadutos construídos para ligar as rodovias Leste-Oeste e Darly Santos, em Vila Velha, serão inaugurados na manhã da próxima sexta-feira (6). As estruturas levam o nome do ex-governador Max Freitas Mauro, que morreu em novembro do ano passado.>

De acordo com o governo do Espírito Santo, foram investidos R$ 34 milhões e as estruturas também vão contar com calçada e ciclovia. Na Rodovia Darly Santos, o primeiro viaduto está localizado no entroncamento da ES 471 (Leste-Oeste) e tem 143 metros de extensão. O segundo, no entroncamento da ES 060 (acesso à Darly Santos), tem 79 metros.>

Max Freitas Mauro foi eleito governador do Estado em 1986 e ficou no comando do Executivo estadual até 1991. Durante seu governo, em 23 de agosto de 1989, foi inaugurada a Terceira Ponte, principal ligação entre Vila Velha e Vitória, oficialmente chamada de Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça. Na ocasião, o então mandatário atravessou a estrutura e pagou o primeiro pedágio.>

