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Castelo

Transmissão da missa de Corpus Christi na TV Gazeta Sul é cancelada

A tradicional missa às 17h, seguida de procissão do Santíssimo Sacramento, poderá ser acompanhada pela internet, nos canais da Paróquia Nossa Senhora da Penha, de Castelo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 19:29

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 19:29

Missa das 17h, que reunia milhares de fieis, será transmitido ao vivo pela TV Gazeta Sul
Missa das 17h, reunia milhares de fieis, será sem a presença de público presente este ano Crédito: Divulgação/PMC
Atualização: a transmissão da missa das 17h pela TV Gazeta Sul e o G1/ES foi cancelada, considerando o aumento de casos do novo coronavírus e a necessidade de ampliar o isolamento social. Por causa disso, o título e as informações desta reportagem foram atualizados em 10/06/2020 às 19h.
As celebrações da Festa de Corpus Christi de Castelo, no Sul do Espírito Santo, no próximo dia 11 de junho serão sem a presença de público por conta do risco do novo coronavírus. Por causa da pandemia, toda a programação do evento foi idealizada para evitar aglomerações. 
A tradicional transmissão da missa da Corpus Christi, às 17h, não será realizada este ano pela TV Gazeta Sul conforme noticiado anteriormente. Diante do aumento do número de casos da Covid-19 em todo o Estado e da necessidade de elevar a taxa de isolamento social em todas as cidades, a TV Gazeta Sul entende que, neste momento, o mais importante é contribuir ao máximo para o isolamento social evitando assim a propagação do vírus.
transmissão ao vivo da celebração religiosa que encera o evento, junto à procissão do Santíssimo Sacramento, é um dos pontos altos e será transmitida pela internet, por meios dos canais da igreja. 
A procissão pelas ruas que eram tomadas pelos fiéis pelos tapetes, será feita em forma de carreata. A coordenação da festa pede que a comunidade participe enfeitando as fachadas das casas e comércios. O objetivo é manter vida a tradição da arte com temas eucarísticos e promover a integração da comunidade na festa. O tema central deste ano é O pão que eu darei é a minha carne para vida do mundo - Jo 6,51.

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