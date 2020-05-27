Transmissão da missa de Corpus Christi na TV Gazeta Sul é cancelada

Missa das 17h, reunia milhares de fieis, será sem a presença de público presente este ano Crédito: Divulgação/PMC

Atualização: a transmissão da missa das 17h pela TV Gazeta Sul e o G1/ES foi cancelada, considerando o aumento de casos do novo coronavírus e a necessidade de ampliar o isolamento social. Por causa disso, o título e as informações desta reportagem foram atualizados em 10/06/2020 às 19h.

As celebrações da Festa de Corpus Christi de Castelo , no Sul do Espírito Santo, no próximo dia 11 de junho serão sem a presença de público por conta do risco do novo coronavírus. Por causa da pandemia, toda a programação do evento foi idealizada para evitar aglomerações.

A tradicional transmissão da missa da Corpus Christi, às 17h, não será realizada este ano pela TV Gazeta Sul conforme noticiado anteriormente. Diante do aumento do número de casos da Covid-19 em todo o Estado e da necessidade de elevar a taxa de isolamento social em todas as cidades, a TV Gazeta Sul entende que, neste momento, o mais importante é contribuir ao máximo para o isolamento social evitando assim a propagação do vírus.