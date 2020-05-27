Transmissão da missa de Corpus Christi na TV Gazeta Sul é cancelada

Atualização: a transmissão da missa das 17h pela TV Gazeta Sul e o G1/ES foi cancelada, considerando o aumento de casos do novo coronavírus e a necessidade de ampliar o isolamento social. Por causa disso, o título e as informações desta reportagem foram atualizados em 10/06/2020 às 19h.
As celebrações da Festa de Corpus Christi de Castelo, no Sul do Espírito Santo, no próximo dia 11 de junho serão sem a presença de público por conta do risco do novo coronavírus. Por causa da pandemia, toda a programação do evento foi idealizada para evitar aglomerações.
A tradicional transmissão da missa da Corpus Christi, às 17h, não será realizada este ano pela TV Gazeta Sul conforme noticiado anteriormente. Diante do aumento do número de casos da Covid-19 em todo o Estado e da necessidade de elevar a taxa de isolamento social em todas as cidades, a TV Gazeta Sul entende que, neste momento, o mais importante é contribuir ao máximo para o isolamento social evitando assim a propagação do vírus.
A procissão pelas ruas que eram tomadas pelos fiéis pelos tapetes, será feita em forma de carreata. A coordenação da festa pede que a comunidade participe enfeitando as fachadas das casas e comércios. O objetivo é manter vida a tradição da arte com temas eucarísticos e promover a integração da comunidade na festa. O tema central deste ano é O pão que eu darei é a minha carne para vida do mundo - Jo 6,51.