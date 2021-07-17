Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após obras

Trânsito muda no Portal do Príncipe neste domingo (18); veja como fica

Uma rua teve a mão alterada e a Ponte Seca, na Vila Rubim, passa a ter trânsito exclusivo para a saída de caminhões do Porto de Vitória

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 14:05

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

17 jul 2021 às 14:05
Obras Portal do Príncipe, Vitória
Obras no Portal do Príncipe, em Vitória, seguem até outubro Crédito: Rodrigo Araújo/ Governo do ES
Os motoristas que trafegam pela região das obras do Portal do Príncipe, sistema rodoviário localizado na região da Ilha do Príncipe, Santo Antônio e Vila Rubim, em Vitória, devem ficar atentos para novas possibilidades de acesso e retorno a partir deste domingo (18).
O trânsito foi aberto para veículos no novo retorno da Avenida Alexandre Buaiz e da nova saída do Porto de Vitória.
O novo retorno da Avenida Alexandre Buaiz será feito pela Rua Beresford Martins Moreira, que terá o sentido de circulação alterado e conta agora com uma nova pista de concreto, novas calçadas e ciclovia. A Ponte Seca, na Vila Rubim, passa a ter trânsito exclusivo para a saída de caminhões do Porto de Vitória, permitindo a operação 24 horas por dia.
“Estamos entregando a última etapa antes da conclusão do Portal do Príncipe. A avenida de saída do porto foi toda concretada para suportar o peso dos veículos. Já as comunidades vizinhas terão mais uma área de lazer, qualificando assim essa região. Em outubro, vamos liberar toda a obra que mudará a mobilidade para quem acessa a Capital vindo de Cariacica e Vila Velha”, prometeu o governador Renato Casagrande, ao visitar as obras na manhã deste sábado (17).
O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, detalhou as intervenções. “Vamos tirar o retorno da Ponte Seca para carros e ônibus, que agora vão retornar pela Rua Beresford Martins, que teve seu sentido invertido. E a Ponte Seca será usada apenas por caminhões que saem do porto, usando a via de maneira exclusiva. Isso encurta o caminho de quem precisa fazer o retorno, inclusive os ônibus que vão acessar a Rodoviária”, explicou.

Veja Também

Portal do Príncipe será entregue em novembro deste ano, promete secretário

Vídeo: passado, presente e futuro na região do Portal do Príncipe

Obras do Portal do Príncipe não vão afetar trânsito da região, promete secretário

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

trânsito Vitória (ES) Governo do ES Portal do Príncipe
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Ramon Mapelli dos Santos (destaque) é procurado pela Justiça
Namorado de jovem morta em racha acumula histórico de ameaças e agiotagem no ES
Imagem de destaque
'Eu estava na sala com Trump e ouvi o som dos tiros': o relato do correspondente da BBC que testemunhou ataque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados