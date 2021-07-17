Trânsito muda no Portal do Príncipe neste domingo (18); veja como fica

Obras no Portal do Príncipe, em Vitória, seguem até outubro Crédito: Rodrigo Araújo/ Governo do ES

Os motoristas que trafegam pela região das obras do Portal do Príncipe , sistema rodoviário localizado na região da Ilha do Príncipe, Santo Antônio e Vila Rubim, em Vitória , devem ficar atentos para novas possibilidades de acesso e retorno a partir deste domingo (18).

O trânsito foi aberto para veículos no novo retorno da Avenida Alexandre Buaiz e da nova saída do Porto de Vitória.

O novo retorno da Avenida Alexandre Buaiz será feito pela Rua Beresford Martins Moreira, que terá o sentido de circulação alterado e conta agora com uma nova pista de concreto, novas calçadas e ciclovia. A Ponte Seca, na Vila Rubim, passa a ter trânsito exclusivo para a saída de caminhões do Porto de Vitória, permitindo a operação 24 horas por dia.

“Estamos entregando a última etapa antes da conclusão do Portal do Príncipe. A avenida de saída do porto foi toda concretada para suportar o peso dos veículos. Já as comunidades vizinhas terão mais uma área de lazer, qualificando assim essa região. Em outubro, vamos liberar toda a obra que mudará a mobilidade para quem acessa a Capital vindo de Cariacica e Vila Velha”, prometeu o governador Renato Casagrande, ao visitar as obras na manhã deste sábado (17).