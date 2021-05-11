Portal do Príncipe será entregue em novembro deste ano, promete secretário

Construção do Portal do Príncipe, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Os congestionamentos e outros gargalos no trânsito na chegada a Vitória devido ao entroncamento de muitos acessos, como a Segunda Ponte ou a Ponte Florentino Avidos, têm previsão de acabar em novembro deste ano com a conclusão das obras do Portal do Príncipe , na região da Ilha do Príncipe, na Capital.

A promessa foi feita pelo secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), Fábio Damasceno, em entrevista exibida no Bom Dia ES, da TV Gazeta, nesta terça-feira (11). De acordo com o governo do Estado, a obra foi iniciada em agosto do ano passado e tem investimento total de R$ 42 milhões.

Do que estava previsto em relação ao trânsito, ele afirma que a ampliação da Avenida Alexandre Buaiz para seis faixas está quase concluída. O muro, que serve de sustentação para a via, está pronto e o novo acesso de quem chega pela Segunda Ponte com destino ao bairro Santo Antônio já foi inaugurado.

"A obra está rigorosamente em dia, respeitando todos os prazos e cronograma que estipulamos desde o ano passado. Essa obra começou no segundo semestre do ano passado e tem que ser entregue em novembro deste ano. Claro que existem prazos, existem interferências, tudo isso está sendo realizado" Fábio Damasceno - Secretário de Mobilidade e Infraestrutura

O secretário explicou que a próxima fase é iniciar a concretagem da Rua Beresford Martins Moreira. "Vamos começar agora a concretagem da [Rua] Beresford, que vai ser a saída do Porto para acesso à Segunda Ponte e à Cinco Pontes. Isso vai possibilitar a operação do porto 24 horas por dia", disse.

OBRA INICIADA EM 2020

A região da Ilha do Príncipe ganhará um novo plano urbano Crédito: Divulgação/Semobi

A intervenção na Ilha do Príncipe foi iniciada no dia 4 de agosto do ano passado e vai contar com novas vias para facilitar a chegada e o retorno para condutores que entram em Vitória vindos de Vila Velha e de Cariacica, pela Segunda Ponte, e da região de São Torquato, em Vila Velha, pelas Cinco Pontes.

No projeto, está prevista a criação de novas vias e até de uma estrutura de lazer na região da Ilha do Príncipe, com a implantação de quadras poliesportivas, pista de skate, áreas de lazer, parquinho, academia ao ar livre, bicicletário e uma nova urbanização.