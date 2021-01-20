Novo acesso à região de Santo Antônio pela Segunda Ponte é inaugurado

Novo acesso para Santo Antônio foi inaugurado nesta quarta-feira (20) Crédito: Divulgação/Governo do ES

Os motoristas que chegam a Vitória pela Segunda Ponte com destino à região de Santo Antônio poderão passar por uma nova pista, inaugurada nesta quarta-feira (20), que conecta a descida da ponte direto à entrada do bairro. Com isso, os condutores não precisam mais realizar o retorno, passando pela Ponte Seca.

O tráfego para quem sai da ponte e deseja seguir para a Vila Rubim não foi alterado. A intervenção faz parte das obras do Portal do Príncipe, projeto do governo do Estado para melhorar o trânsito na chegada à Capital pela Segunda Ponte.

Também está sendo construído, em fase avançada, um muro na avenida Alexandre Buaiz, que servirá como sustentação para as novas faixas a serem implantadas na avenida, dobrando a capacidade da via. O investimento total das obras do Portal do Príncipe é de R$ 42 milhões, e o prazo de execução termina em novembro deste ano.

Durante solenidade de abertura do novo acesso a Santo Antônio, nesta quarta-feira (20), o governador Renato Casagrande explicou que as obras do Portal do Príncipe estão 40% concluídas. Ele garantiu que as intervenções, como ampliação da avenida Alexandra Buaiz e a nova via inaugurada hoje, irão desafogar o trânsito no local.

O governador destacou que, além da implantação e alargamento de vias, as obras contemplam uma reconfiguração urbanística do local, com nova iluminação, implantação de praças, quadras poliesportivas, parquinho, academia ao ar livre, dentre outras melhorias.

"Estamos abrindo esse acesso direto para as regiões de Santo Antônio e São Pedro. Já ficou muito bonito até aqui, qualificando uma parte das obras do Portal do Príncipe, que já está com 40% das intervenções concluídas. Vamos ampliar de duas para seis faixas na Avenida Américo Buaiz, dando fluxo a quem vem de Vila Velha e Cariacica, reduzindo o gargalo que temos todas as manhãs logo cedo. Também vamos qualificar toda essa região, com a implantação de áreas de lazer e esporte para que a comunidade possa desfrutar e conviver entre si. Teremos um ambiente muito melhor para quem chega a Vitória e para quem mora aqui”, disse Casagrande.

OBRA ENTREGUE EM NOVEMBRO

O governador Renato Casagrande garantiu que as obras do Portal do Príncipe serão entregues em novembro deste ano. Durante entrevista para o jornalista Fábio Botacin da Rádio CBN Vitória, na tarde desta quarta-feira (20), Casagrande reiterou que as intervenções estão 40% prontas e que os reparos na região vão englobar vários bairros, melhorando o acesso para quem entra na Capital.