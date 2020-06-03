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Comemoração à distância

Tradicional arraiá de família arrecada fundos para comunidade de Vitória

Realizado há quase dez anos no bairro Santa Lúcia, em Vitória, a festa da família agora tem um novo cenário; doações estão sendo arrecadadas para uma igreja do bairro Itararé
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 19:03

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 19:03

Arraiá doa Reuter é realizado há quase dez anos em Vitória
Por conta da pandemia, a tradicional festa não acontecerá no mesmo formato Crédito: Arquivo pessoal
Por conta da pandemia do novo coronavírus, momento em que o distanciamento social é recomendado, o tradicional Arraiá dos Reuter não acontecerá com danças e comidas típicas. Realizado há quase dez anos no bairro Santa Lúcia, em Vitória, a festa da família até o ano de 2020 era privada, apenas com participação de familiares e agregados. Agora, com um novo cenário, doações estão sendo arrecadadas para uma igreja da Grande Vitória.
Segundo a arquiteta Camila Reuter, a mudança na festa se deve à pandemia e as doações serão distribuídas pela Comunidade Católica Epifania. "Somos ligados à igreja e por isso decidimos fazer essa arrecadação", explica.
Ver essa foto no Instagram

Olá meu povoo!! Mês de junho chegando e bate aquela saudade das comidas típicas, bebidas, música, alegria e farra dos Arraiás! Esse ano, por um motivo de bem comum, não poderemos nos reunir no evento entre amigos e família tão querido! Seria a décima edição! Entretanto, podemos nos unir e abraçar uma causa nobre e, pensando nisso, decidimos promover um Arraiá Solidário! Nós, do Arraiá dos Reuter, estamos fazendo uma arrecadação em prol da Comunidade Católica Epifania. Para quem não conhece, é uma instituição séria de 26 anos que, atualmente, executa 3 grandes missões: 1- Projeto viver: projeto que cuida, atualmente, de 50 famílias com crianças e adolescentes portadores do vírus HIV Aids; 2- Casa Sagrada Família: Residência que acolhe recém nascidos entre 0 e 2 anos com risco social; 3- Missão Laguna Negra: Projeto que leva atendimento voluntário de saúde para população ribeirinha no Amazonas (muitas vezes a única que conseguem no ano). Aos que tiverem mais interesse em conhecer a Epifania basta acessar o link abaixo: https://www.epifania.org.br @comcatolicaepifania Até o dia 30 de junho estaremos arrecadando e no dia 04 de julho iremos prestar conta pelo instagram do resultado obtido! Pic Pay: @arraiadosreuter Banco: BB Ag 1802-3 Cc 123123-5 Cpf 112.911.397-37 Contamos com a sua colaboração para abraçarmos essa nobre causa neste momento tão difícil para todos! Vale lembrar que qualquer quantia é muito bem vinda. Muito obrigado!!

Uma publicação compartilhada por Camila Reuter (@camila_reuter) em

Consagrada da Comunidade Católica Epifania, localizada em Vitória, no bairro Itararé, Maria Amélia Reuter detalha que há uma certa "decepção" pela não realização do evento. Mas apesar do cenário, a família criou uma nova forma de encontro.
"(Sinto) Um pouco de decepção, mas nossa família é muito unida. Descobrimos uma nova forma de estar juntos. Faremos uma live onde cada um terá sua comida, sua música. Não colocando em risco as pessoas, mas nos encontrando", disse.
A senhora, moradora de Vitória e que cede a residência todos os anos para o Arraiá doa Reuter, conta que a festa já chegou a ser realizada para 200 pessoas, mas mantem uma média de 150 por ano.

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Em um novo formato do evento, Melinha, como é carinhosamente chamada por familiares, explica que toda a quantia arrecadada será encaminhada à comunidade. Esta, deve utilizar em suas obras.

QUAL O DESTINO DA ARRECADAÇÃO?

Em um novo formato do evento, Melinha, como é carinhosamente chamada por familiares, explica que toda a quantia arrecadada será encaminhada à comunidade. Esta, deve utilizar em suas missões. São elas:
1 - Projeto viver: projeto que cuida, atualmente, de 50 famílias com crianças e adolescentes portadores do vírus HIB Aids. A comunidade, uma vez por mês, promove a entrega de kits de limpeza, cestas básicas e distribuição de roupas.
2 - Casa Sagrada Família: residência que acolhe recém nascidos entre 0 e 2 anos com risco social. A casa de acolhida fica em Vila Velha.
3 - Missão Laguna Negra: Projeto que leva atendimento de saúde para população ribeirinha no Amazonas. A ida acontece entre os meses de maio e agosto, justamente no período atingido pela pandemia.
Arraiá doa Reuter é realizado há quase dez anos em Vitória
Arraiá dos Reuter é realizado há quase dez anos em Vitória Crédito: Arquivo pessoal

COMO DOAR?

Maria Amélia explica que qualquer pessoa pode doar qualquer quantia. Segundo ela, não há uma expectativa em números, mas conta com a ajuda para realizar as ações.
Pic Pay: @arraiadosreuter
  • Banco: BB
  • Ag 1802-3
  • Cc 123123-5
  • CPF 112.911.397-37

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