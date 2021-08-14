Trabalhador tem 50% do corpo queimado após explosão em Jardim da Penha

Para a aplicação de manta impermeabilizante, é necessário o uso de calor para que a mesma seja aplicada Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Trabalhador tem 50 por cento do corpo queimado após explosão em Jardim da Penha

50% do corpo ao realizar o serviço em um prédio de Um aplicador de manta impermeabilizante sofreu queimaduras de segundo grau em pelo menosao realizar o serviço em um prédio de Jardim da Penha , em Vitória , na manhã desta sexta-feira (13). O incidente ocorreu na cobertura de um edifício de três andares, por volta das 9h20.

A botija não explodiu. Segundo o Corpo de Bombeiros , o trabalhador fazia a aplicação das mantas com o auxílio de um maçarico acoplado a uma botija. Durante o serviço, houve escape de gás e na sequência ocorreu a explosão, que causou queimaduras múltiplas no homem.

Ferido, o trabalhador foi inicialmente socorrido pelos próprios moradores, que acionaram os Bombeiros. Ao chegarem no endereço, os militares constataram a gravidade das queimaduras e o homem foi levado de ambulância para o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, na Serra, referência para atendimentos dessa natureza.

Ainda segundo a assessoria da corporação, não foi necessário a atuação no combate ao incêndio, pois os próprios moradores controlaram as chamas com extintores. A perícia do CBMES foi acionada e o prazo para conclusão do laudo é de 20 dias, prorrogáveis pelo mesmo período.