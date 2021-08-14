Trabalhador tem 50% do corpo queimado após explosão em Jardim da Penha

Trabalhador tem 50 por cento do corpo queimado após explosão em Jardim da Penha
Um aplicador de manta impermeabilizante sofreu queimaduras de segundo grau em pelo menos 50% do corpo ao realizar o serviço em um prédio de Jardim da Penha, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (13). O incidente ocorreu na cobertura de um edifício de três andares, por volta das 9h20.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalhador fazia a aplicação das mantas com o auxílio de um maçarico acoplado a uma botija. Durante o serviço, houve escape de gás e na sequência ocorreu a explosão, que causou queimaduras múltiplas no homem. A botija não explodiu.
Ferido, o trabalhador foi inicialmente socorrido pelos próprios moradores, que acionaram os Bombeiros. Ao chegarem no endereço, os militares constataram a gravidade das queimaduras e o homem foi levado de ambulância para o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, na Serra, referência para atendimentos dessa natureza.
Ainda segundo a assessoria da corporação, não foi necessário a atuação no combate ao incêndio, pois os próprios moradores controlaram as chamas com extintores. A perícia do CBMES foi acionada e o prazo para conclusão do laudo é de 20 dias, prorrogáveis pelo mesmo período.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) foi procurada para se manifestar sobre o estado de saúde do trabalhador, mas a assessoria do órgão disse que não pode informar sobre a condição de nenhum paciente.