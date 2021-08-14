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Acidente de trabalho

Trabalhador tem 50% do corpo queimado após explosão em Jardim da Penha

Ele usava um maçarico acoplado em uma botija para impermeabilizar uma cobertura; gás escapou e, na sequência, ocorreu uma explosão que o feriu com gravidade

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 11:45

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

14 ago 2021 às 11:45
Vitória
Para a aplicação de manta impermeabilizante, é necessário o uso de calor para que a mesma seja aplicada Crédito: Divulgação
Trabalhador tem 50 por cento do corpo queimado após explosão em Jardim da Penha
Um aplicador de manta impermeabilizante sofreu queimaduras de segundo grau em pelo menos 50% do corpo ao realizar o serviço em um prédio de Jardim da Penha, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (13). O incidente ocorreu na cobertura de um edifício de três andares, por volta das 9h20.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalhador fazia a aplicação das mantas com o auxílio de um maçarico acoplado a uma botija. Durante o serviço, houve escape de gás e na sequência ocorreu a explosão, que causou queimaduras múltiplas no homem. A botija não explodiu

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Ferido, o trabalhador foi inicialmente socorrido pelos próprios moradores, que acionaram os Bombeiros. Ao chegarem no endereço, os militares constataram a gravidade das queimaduras e o homem foi levado de ambulância para o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, na Serra, referência para atendimentos dessa natureza.
Ainda segundo a assessoria da corporação, não foi necessário a atuação no combate ao incêndio, pois os próprios moradores controlaram as chamas com extintores. A perícia do CBMES foi acionada e o prazo para conclusão do laudo é de 20 dias, prorrogáveis pelo mesmo período.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) foi procurada para se manifestar sobre o estado de saúde do trabalhador, mas a assessoria do órgão disse que não pode informar sobre a condição de nenhum paciente. 

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