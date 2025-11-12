Temporal em Muniz Freire: prejuízo de produtores rurais passa de R$ 40 milhões

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 11:47
Já passa de R$ 40 milhões o prejuízo causado pelo temporal que atingiu Muniz Freire, na Região do Caparaó, no Espírito Santo, no último dia 4. Em entrevista à TV Gazeta Sul, o secretário Municipal de Desenvolvimento Agrícola, Renato Bueno, afirmou que somente na safra de café o impacto previsto para 2026 soma R$ 13 milhões, mas o valor total considera também danos causados à infraestrutura das propriedades rurais, como casas, estufas e galpões.
Ele explicou que cerca de 278 famílias foram atingidas no interior do município, e algumas tiveram perda total da produção, inclusive de agricultura de subsistência. O prejuízo também foi expressivo na piscicultura: um criador perdeu cerca de R$ 96 mil em peixes, já outro produtor relatou à prefeitura que sua perda chegou aos R$ 150 mil.
Para o secretário, as perdas devem causar impacto econômico significativo ao município, onde a atividade agrícola familiar predomina, mas a prefeitura e o governo do Estado agem para prestar apoio à população. Na última segunda-feira (10), foi anunciado o repasse de R$ 117 mil para a aquisição de telhas, por exemplo. A Defesa Civil Estadual também auxilia nas ações da administração municipal.
Renato BuenoSecretário Municipal de Desenvolvimento Agrícola
* Com informações de Isabelle Oliveira, da TV Gazeta
