Temporal em Muniz Freire: prejuízo de produtores rurais passa de R$ 40 milhões

Temporal em Muniz Freire: prejuízo de produtores rurais passa de R$ 40 milhões

Cerca de 278 famílias foram atingidas no interior do município; prefeitura e governo do Estado mobilizam medidas emergenciais de assistência

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 11:47

Já passa de R$ 40 milhões o prejuízo causado pelo temporal que atingiu Muniz Freire, na Região do Caparaó, no Espírito Santo, no último dia 4. Em entrevista à TV Gazeta Sul, o secretário Municipal de Desenvolvimento Agrícola, Renato Bueno, afirmou que somente na safra de café o impacto previsto para 2026 soma R$ 13 milhões, mas o valor total considera também danos causados à infraestrutura das propriedades rurais, como casas, estufas e galpões. 

Ele explicou que cerca de 278 famílias foram atingidas no interior do município, e algumas tiveram perda total da produção, inclusive de agricultura de subsistência. O prejuízo também foi expressivo na piscicultura: um criador perdeu cerca de R$ 96 mil em peixes, já outro produtor relatou à prefeitura que sua perda chegou aos R$ 150 mil. 

Para o secretário, as perdas devem causar impacto econômico significativo ao município, onde a atividade agrícola familiar predomina, mas a prefeitura e o governo do Estado agem para prestar apoio à população. Na última segunda-feira (10), foi anunciado o repasse de R$ 117 mil para a aquisição de telhas, por exemplo. A Defesa Civil Estadual também auxilia nas ações da administração municipal. 

Vamos vencer porque o produtor é muito resiliente. Já passamos por tantos momentos assim, tenho certeza que vamos passar por esse também

Renato Bueno

Secretário Municipal de Desenvolvimento Agrícola

* Com informações de Isabelle Oliveira, da TV Gazeta

