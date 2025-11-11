Muniz Freire recebe auxílio do governo do ES para atingidos por temporal

As pessoas atingidas pelo forte temporal que causou destruição em Muniz Freire, na Região do Caparaó, no Espírito Santo, no último dia 4, receberam ajuda do governo do Estado. Foram distribuídos 350 kits de dormitório, 100 cestas básicas, 100 kits de limpeza, 100 kits de higiene pessoal, cerca de duas mil telhas e disponibilizados recursos para a aquisição de mais unidades. A Defesa Civil Estadual também presta apoio à prefeitura nas ações de resposta e no preenchimento dos documentos necessários para a solicitação de auxílio humanitário.