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Até segunda (24)

Tempestade deve provocar ventania e ondas de até 4 metros no litoral do ES

De acordo com a Marinha, são esperados ventos de até 75 km/h com a tempestade subtropical Potira, que deve causar agitação em alto-mar e grandes ondas
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

22 mai 2021 às 12:44

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 12:44

Forte ventania e seus efeitos na Grande Vitória
Marinha alerta para ventania e ondas de até 4 metros no litoral capixaba Crédito: Ricardo Medeiros
Uma tempestade subtropical pode deixar o mar do Espírito Santo agitado neste fim de semana. É o que aponta uma previsão da diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil. São esperados ventos de até 75 km/h e ondas de até 4 metros de altura do norte do Rio de Janeiro ao sul de Vitória.
De acordo com as informações divulgadas pela Marinha, a tempestade subtropical Potira pode provocar ventos de até 75 km/h na faixa litorânea dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, até o sul de Vitória, até a noite deste sábado (22).
Esses ventos associados a um sistema meteorológico poderão causar agitação em alto-mar, com ondas de até 4 metros de altura no mesmo trecho, no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, também até o sul de Vitória, até a noite de domingo (23).
Com isso, uma ressaca deve se formar e estender as grandes ondas, desta vez de até 3,5 metros, até a manhã de segunda-feira (24).
A Marinha faz o alerta para todos os que precisarem transitar pelo trecho que procurem informações sobre o estado do mar no momento da saída. “Alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio”, destacou.

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