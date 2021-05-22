Tempestade deve provocar ventania e ondas de até 4 metros no litoral do ES

Marinha alerta para ventania e ondas de até 4 metros no litoral capixaba Crédito: Ricardo Medeiros

Uma tempestade subtropical pode deixar o mar do Espírito Santo agitado neste fim de semana. É o que aponta uma previsão da diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil. São esperados ventos de até 75 km/h e ondas de até 4 metros de altura do norte do Rio de Janeiro ao sul de Vitória

De acordo com as informações divulgadas pela Marinha, a tempestade subtropical Potira pode provocar ventos de até 75 km/h na faixa litorânea dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, até o sul de Vitória, até a noite deste sábado (22).

Esses ventos associados a um sistema meteorológico poderão causar agitação em alto-mar, com ondas de até 4 metros de altura no mesmo trecho, no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, também até o sul de Vitória, até a noite de domingo (23).

Com isso, uma ressaca deve se formar e estender as grandes ondas, desta vez de até 3,5 metros, até a manhã de segunda-feira (24).