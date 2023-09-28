'Tapete verde' em lagoa do ES pode indicar alta concentração de esgoto

Um 'tapete verde' sobre a água em um trecho da Lagoa do Meio, em Linhares , no Norte do Espírito Santo, tem chamado a atenção de quem passa pelo local. Apesar de parecer parte do cenário, a realidade engana. Trata-se de aguapés, plantas aquáticas que, em grande quantidade, significa alta concentração de esgoto e de resíduos produzidos por indústrias, atividades agrícolas ou ambientes domésticos dos quais esse tipo de vegetação se alimenta.

O município de Linhares é conhecido por possuir o maior número de lagoas do Estado. Ele também abriga a maior lagoa do Brasil em volume de água doce e a segunda maior em extensão territorial. Justamente por isso, a Lagoa do Meio recebeu a fama de ser uma das regiões mais bonitas da cidade. No entorno dela foi construído um projeto chamado 'Linha Verde', para estimular o lazer e o turismo.

No entanto, em meio à beleza, é possível encontrar marcas de poluição. Em registros feitos pela reportagem da TV Gazeta Norte, até mesmo um colchão foi avistado na lagoa, além de entulhos e outros dejetos.

'Tape verde' na Lagoa do Meio, em Linhares, chama atenção de quem passa pelo local Crédito: Heber Thomaz/Roger Botelho

De acordo com o biólogo e especialista em Meio Ambiente, Elber Tesch, os aguapés podem retirar a vida do manancial e dificultar a vida de outras espécies. Para ele, uma das causas do problema pode ser as ligações clandestinas.

"O que não pode é deixar se proliferarem sem nenhum controle porque isso vai aumentar ainda mais a carga de material orgânico na lagoa e vai atrair decompositores que vão demandar o oxigênio da água e causar a mortalidade e extinção de seres vivos aeróbios, que são aqueles que precisam de oxigênio", explicou.

"São ligações de tubulações de esgoto na galeria de fluviais. Então, a tubulação que deveria trazer água da chuva para a lagoa acaba trazendo também influentes sanitários" Elber Tesch - Biólogo e especialista em Meio Ambiente

A comerciante Rosângela Vital mora em frente à lagoa há cerca de 39 anos. À reportagem da TV Gazeta Norte, ela disse que não imaginava ver o local com poluição.

"Outro dia vi um biguá pegando um isopor achando que era um alimento. Isso mexeu muito comigo", relembrou

O produtor rural José Luiz Matias disse que tem o hábito de ir à lagoa para pescar. No entanto, os peixes são levados para um local limpo antes do consumo humano.

"Eu pesco para levar para outra represa. Esses peixes não têm condições de serem consumidos devido à poluição", explicou o produtor.

Segundo produtor rural, peixes da Lagoa do Meio não têm condições de serem consumidos Crédito: Heber Thomaz/Roger Botelho

Já a auxiliar de serviços gerais Neuzenir Queiroz disse que queria que o cenário da lagoa fosse diferente. "Eu acho muito feio essa sujeira toda. Tem os pássaros, os gansos e, se fosse limpinho, seria a coisa mais linda", comentou.

Cidade das lagoas

Linhares é conhecida como a "Cidade das Lagoas", com o maior número de mananciais do estado. O município também abriga a maior lagoa do Brasil em volume de água, a Juparanã.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há 75 lagoas dentro da cidade, sendo que algumas delas só conseguem ser vistas com o auxílio de um drone, já que estão em locais de difícil acesso.

Para se ter uma ideia, a área total de lagos no Espírito Santo é de pouco mais de 196 km² de espelho d'água; somente em Linhares, estão 165 km² - 84% do total. Se somarmos o volume de apenas quatro lagoas, teremos o suficiente para encher 250 mil piscinas olímpicas, são mais de 500 milhões de litros de água doce.

O que diz a prefeitura

A Secretaria de Meio Ambiente de Linhares informou, por meio de nota, que a gestão monitora semanalmente todas as lagoas do município, entre elas, a Lagoa do Meio.

Ainda de acordo com a prefeitura, não há despejo de esgoto das construções regulares na Linha Verde. A gestão informou, ainda, que notifica os moradores que despejam esgoto de forma irregular e que realiza ações de conscientização nas escolas.