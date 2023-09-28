Ferrovia Vitória-Rio substituirá antiga estrada de ferro no Sul do ES?

A Ferrovia Centro-Atlãntica corta municípios do interior do Espírito Santo, enquanto o novo traçado passa pelo litoral. Crédito: Fernando Madeira

Ao mesmo tempo em que a VLI, concessionária que administra a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), indica falta de viabilidade econômica para manter as operações do ramal ferroviário no Espírito Santo , outro projeto ganha força: a implantação da EF 118, a chamada Ferrovia Vitória-Rio . Mas será que uma linha férrea substitui a outra?

Engenheiro de Transportes e professor da Ufes, Rodrigo de Alvarenga Rosa observa que a ferrovia Vitória-Rio deverá atender mais as necessidades da própria Vale e da Samarco, como o transporte de minério, apesar de haver também a previsão de carregamento de outras cargas. A FCA, além da diversidade de produtos transportados, conduzia passageiros, o que diferencia o perfil das duas linhas férreas.

Rodrigo Rosa reforça, no entanto, o entendimento da VLI de que a Centro-Atlântica não é mais viável, tanto pelo alto custo para recuperação e manutenção das linhas e equipamentos, quanto pelo traçado que corta municípios para os quais a demanda reduziu drasticamente. Assim, a EF 118 se apresenta como uma solução logística que não é mais observada no ramal centenário.

Projeto

Cariacica, Vila Velha, Guarapari e Na nova ferrovia, o trecho inicial terá 80 quilômetros de extensão, saindo de Santa Leopoldina , passando por Viana Anchieta . Haverá ainda mais 20 quilômetros, com alças, até Ubu, totalizando 100 quilômetros de via construídos. Após estudos ambientais, de traçado, geofísicos, imobiliários da linha tronco já terem sido concluídos, a fase atual é de análise de risco ambiental para as alças de Ubu.

A expectativa é de que os licenciamentos e as desapropriações sejam finalizados em até 24 meses e que as obras tenham duração de outros 60 meses. Ao todo, segundo informações da Vale, será necessário realizar 739 desapropriações, que afetam entre 3.500 e 4.000 pessoas. Quando começar a operar, cujo prazo estimado é 2030, a ferrovia deve receber 10 milhões de toneladas de carga geral ao ano, podendo chegar a 15 milhões.

15 milhões de toneladas É o máximo de carga que a nova ferrovia deve receber por ano

O projeto tem uma segundo etapa prevista em que a EF 118 ganhará mais 87 quilômetros até a divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, passando por Presidente Kennedy . A obra desse trecho contará com a doação do projeto básico pela Vale ao governo capixaba, mas as obras não serão feitas pela mineradora.

A ferrovia Vitória-Rio também apareceu no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) , anunciado em agosto pelo governo federal, na categoria de "estudos". Mas o Ministério dos Transportes vai lançar o Plano Ferroviário Nacional, e a expectativa do Estado é avançar mais no desenvolvimento do projeto para a nova estrada de ferro ser executada.

A implantação da EF 118 pela Vale é uma contrapartida pela renovação antecipada da Ferrovia Vitória-Minas , que vai ficar sob concessão da mineradora até 2057. É por essa estrada de ferro que passa todo o minério de ferro extraído em Minas Gerais e segue para Tubarão, onde é beneficiado ou exportado.

Conexões

Importante observar ainda que a produção agrícola do cerrado brasileiro também é escoada por ferrovia capixaba para seguir até os portos do Estado. Essa logística é feita pelo Corredor Centro-Leste, que liga Goiás, Minas e Espírito Santo pela FCA, operada pela VLI também em outros Estados, e desembarca na região portuária pela Vitória-Minas, da Vale.

"As operações da companhia com destino e origem no sistema portuário do Espírito Santo, por meio do corredor Centro-Leste da Ferrovia Centro-Atlântica, seguem regularmente, gerando movimentação de cargas de aproximadamente 25 milhões de toneladas ao ano, contribuindo com a economia do Estado e a pauta de exportações do país. Em virtude do aumento dos volumes transportados neste importante corredor logístico, a VLI anunciou neste ano a aquisição de nove locomotivas, em um negócio de aproximadamente R$ 200 milhões", ressalta a VLI, em nota, fazendo contraponto ao fato de considerar inviável manter a operação da FCA no Espírito Santo.