Mato, ruínas, ferrugens e furtos retratam abandono de ferrovia no ES

A Gazeta percorreu os 11 municípios do Estado cortados pela Ferrovia Centro Atlântica (FCA) no Espírito Santo, e, por onde a equipe de reportagem passou, ouviu relatos sobre o abandono da estrutura centenária. Mas, ainda que ninguém contasse, mato alto pelos trilhos e vagões enferrujando expostos à chuva e ao sol são também um retrato dessa realidade.