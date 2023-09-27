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Sem conservação

Mato, ruínas, ferrugens e furtos retratam abandono de ferrovia no ES

A falta de conservação da estrutura da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) é visível em trechos de todos os municípios cortados pela linha férrea
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

27 set 2023 às 10:02

Publicado em 27 de Setembro de 2023 às 10:02

A Gazeta percorreu os 11 municípios do Estado cortados pela Ferrovia Centro Atlântica (FCA) no Espírito Santo, e, por onde a equipe de reportagem passou, ouviu relatos sobre o abandono da estrutura centenária. Mas, ainda que ninguém contasse, mato alto pelos trilhos e vagões enferrujando expostos à chuva e ao sol são também um retrato dessa realidade. 
A linha férrea está sob concessão da VLI desde 1996 e, depois de um período usufruindo do traçado, a empresa deixou de considerar a ferrovia viável economicamente e planeja devolvê-la ao governo federal. Enquanto esse processo não é concluído, a manutenção ainda é de responsabilidade da concessionária. 
Neste episódio, moradores se queixam do abandono e relatam ainda outro problema: furtos de trilhos, depreciando ainda mais o traçado original.
Matéria especial sobre ferrovias
No município de Viana, vagões expostos ao tempo estão tomados por ferrugem, enquanto o mato cresce pelos trilhos Crédito: Fernando Madeira

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